La Dorada-Chiriguaná: así va la gran apuesta para reactivar el modo férreo en Colombia

La fase de preconstrucción (estudios, diseños y licencias) tiene un avance de 66 %. Foto: ANI

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que ya están listos los estudios y diseños de La Dorada-Chiriguaná, el proyecto insignia para reactivar el transporte férreo en el país. Estos trámites permitirán iniciar la intervención de cuatro puentes ferroviarios que requieren atención prioritaria por su estado estructural.

El balance de la ANI indica que también están listos los estudios de detalle, gestión de licencias, predial y de permisos, además de los conceptos favorables de la Gobernación de Santander, para la reubicación de dos instituciones educativas en Cimitarra (Santander). Se trata de la institución Puerto Olaya, sede escuela rural Santo Domingo, y de la Escuela San José, sede centro educativo La Primavera.

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En abril del año pasado, la entidad adjudicó por 10 años la concesión de La Dorada-Chiriguaná, que es la columna vertebral de la reactivación férrea del país. Se trata de una Asociación Público-Privada que tiene una inversión prevista de COP 3,4 billones (precios de diciembre de 2023).

La concesión fue adjudicada a la Estructura Plural Línea Férrea. Entre otras cosas, el consorcio debe realizar el cambio de 210 kilómetros de riel, construir un edificio administrativo, un centro de control operativo, dos talleres para el mantenimiento de trenes y un centro de transferencia de carga. También implementará el sistema de señalización, comunicación y control de trenes de alta tecnología.

En agosto de 2025 se firmó el acta de inicio para las obras de la primera asociación público privado férrea del país. A la fecha, la fase de preconstrucción (estudios, diseños y licencias) tiene un avance del 66 %. La entidad espera que en noviembre de este año llegue al 100 % para avanzar en la etapa de construcción.

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El presidente de la ANI, Óscar Torres, y el equipo técnico de la entidad recorrieron 526 kilómetros del corredor. “La reactivación del tren en Colombia se materializó con la adjudicación de la primera APP férrea que la ANI impulsó en este Gobierno; esta apuesta por el modo férreo la respaldamos con millonarias inversiones que nos ha permitido operar con eficiencia 1.079 kilómetros de vías férreas en todo el país, garantizando su óptimo rendimiento comercial y logístico”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres.

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