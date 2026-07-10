La Federación administrará el fondo de estabilización del café por cinco meses más

Firma de la prórroga del contrato por cinco meses entre los ministerios de Hacienda y Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Cortesía

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El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) firmaron la prórroga, por cinco meses, del contrato de administración del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé).

Este es un mecanismo orientado a contribuir con la estabilización del ingreso de los productores de café colombiano y protege a las familias caficultoras frente a las fluctuaciones de los precios y las dinámicas del mercado. De allí su importancia para las 556.000 familias cafeteras, en 23 departamentos y 611 municipios.

Este protocolo se da como consecuencia directa de la firma, el pasado 2 de julio, de la prórroga del contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC). Será el siguiente Gobierno el que deberá establecer las condiciones del contrato que estará vigente por 10 años, que es el periodo establecido por la ley.

En contexto: Fondo del Café en pausa: este es el debate sobre el dinero y manejo que le da la Federación.

Este “es un mensaje de estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo. Sobre esa base seguiremos trabajando para hacer del sistema cafetero colombiano un sector cada vez más productivo, innovador, sostenible y próspero”, dijo al respecto el gerente de la FNC, Germán Bahamón.

El Gobierno aseguró que, durante este proceso de negociación para la estructuración del nuevo contrato, se han considerado asuntos de gran importancia para el debate nacional y de orientación estratégica para el futuro de la caficultura nacional como:

La autonomía presupuestal del Fondo de Estabilización de Precios del Café

La democratización del Comité Directivo establecido en el artículo 5 de la Ley 1969 de 2019

El fortalecimiento de las garantías del contrato a la luz de la nueva generación de los contratos de la parafiscalidad

Mecanismos orientados a reforzar las obligaciones del Gobierno Nacional, de la Federación Nacional de Cafeteros y del Comité Nacional de Cafeteros en desarrollo del contrato.

¿Qué viene para el Fondo del Café?

Las condiciones que deberá tener el Fondo Nacional del Café (FoNC) y el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé) es un tema que se aplaza por cinco meses, en el marco de la negociación que ya fue iniciada. La decisión para los próximos 10 años está en manos del siguiente gobierno.

Pero no será un proceso que arranque de cero, sino que ya cuenta con los avances alcanzados durante las negociaciones y en las recomendaciones construidas a lo largo de este proceso para que las adecuaciones contribuyan a la estabilización del ingreso de los productores de café colombiano.

Esta fue una decisión atípica, pues se esperaba la renovación. La ministra Carvajalino asegura que le dejan la responsabilidad a la próxima administración porque se les “acabó el tiempo” y no podían simplemente renovar a 10 años. Lo que han hecho hasta ahora ha sido “avanzar en la estructuración del documento. Lo que está en juego es la producción cafetera, que es quizá la cadena que mayor representación tiene del campesinado”.

En 100 años que lleva la Federación, y cuya existencia ha estado siempre ligada al fondo parafiscal, ningún gobierno había llegado tan lejos en cuestionar quién maneja los recursos del café, aunque se le acabó el tiempo para materializar esa transformación.

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