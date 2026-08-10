La inflación da un respiro en Colombia: estos son los datos de julio

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La inflación en Colombia dio un respiro en julio, más de lo que el mercado tenía calculado. El DANE reportó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual de 6,03 % en julio, por debajo del 6,14 % de junio.

En términos mensuales, es decir, entre junio y julio, la inflación aumentó un 0,17 %. En lo corrido del año (enero-julio), la variación acumulada llegó a 4,94 %.

Cabe resaltar que la caída de la inflación anual a 6,03 % fue mayor a la esperada por el mercado: por ejemplo, los analistas consultados por Fedesarrollo proyectaban un dato de 6,21 % para julio.

Qué subió y qué bajó en julio de 2026

De las doce divisiones de gasto que mide el DANE, seis subieron por encima del promedio nacional (0,17 %) y las otras seis quedaron por debajo, tres de ellas incluso en terreno negativo.

En la parte alta, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró con un alza de 0,55 %, jalonada por la electricidad (2,29 %) y los servicios de copropiedad (2,86 %). Le siguieron Salud (0,38 %), Prendas de vestir y calzado (0,31 %), Restaurantes y hoteles (0,30 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,24 %).

En el otro extremo, Información y comunicación apenas se movió (0,04 %) y Educación no registró ninguna variación (0,00 %). Ya en terreno negativo quedaron Bienes y servicios diversos (-0,11 %) y Recreación y cultura (-0,13 %).

Pero las dos divisiones que más restaron al índice mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13 %), por la caída en productos como el plátano (-6,82 %) y el tomate (-3,89 %), y sobre todo Transporte (-0,24 %), arrastrado por el retroceso del transporte de pasajeros en avión (-4,95 %).

La papa, el arriendo y el transporte urbano, los que más subieron

La papa es el más llamativo: acumula un alza de 49,85 % en el IPC en lo corrido del año y de 41,60 % en los últimos doce meses, la subclase con el aumento más pronunciado de toda la canasta.

Otros rubros que también presionan el bolsillo de los hogares en el último año son el transporte urbano, con un alza de 10,67 %, el servicio doméstico (13,90 %) y la carne de res y sus derivados (14,37 %). En el otro extremo, lo que más ha bajado de precio en el año es el tomate, con una caída anual de 17,21 %, seguido de las dulces y confites (-18,44 % en lo corrido del año) y el arroz (-5,60 % anual).

El arriendo, por su parte, uno de los gastos más grandes para los hogares colombianos, subió 4,79 % (imputado) y 4,89 % (efectivo) en el último año, cifras que están por debajo del promedio general del IPC (6,03 %).

¿A quién le pegó más la inflación?

El DANE también desagrega el IPC por nivel de ingresos, y julio trajo una sorpresa: los hogares de ingresos altos fueron los que enfrentaron la inflación anual más alta, con 6,11 %, seguidos de la clase media (6,04 %). Los hogares pobres, en cambio, registraron la variación anual más baja: 5,81 %, y los vulnerables, 5,90 %.

Ese orden es contrario a lo que suele pasar. Los hogares de menores ingresos gastan una porción más grande de su presupuesto en alimentos, así que cuando ese grupo baja de precio (como ocurrió este mes), son los primeros en sentir el alivio. En lo corrido del año, sin embargo, la diferencia entre grupos es mínima: los vulnerables acumulan la variación más alta (5,01 %) y los pobres, la más baja (4,91 %), con clase media e ingresos altos prácticamente empatados en el medio (4,93 % y 4,94 %, respectivamente).

El panorama de las tasas de interés

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Y, si bien la variación del Índice de los Precios al Consumidor (IPC) está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023), los resultados recientes no muestran un panorama tranquilizador.

Lea también: Todos esperaban un alza de tasas. El Banrep dijo que no. ¿Por qué?

Este año, la junta directiva del Banco de la República ha hecho tres aumentos de tasas de interés: dos de 100 puntos básicos, el primero en enero y el segundo en marzo, y uno de 75 puntos básicos en junio. En la última reunión, el pasado 31 de julio, la junta decidió dejar quietas sus tasas de interés en 12 %: cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión y tres por aumentarla en 50 puntos básicos.

Aunque hubo una pausa en el aumento de tasas, las minutas de la reunión muestran que hay preocupación por el futuro de la inflación, principalmente por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el equipo técnico contempla que la inflación cerrará en 6,9 % este año y que, aunque se espera una reducción durante 2027, el indicador todavía estaría por encima de la meta.

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