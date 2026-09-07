La inflación no da tregua: estas son las ciudades donde más han subido los precios

Los alimentos impulsaron la inflación en agosto. Foto: Archivo

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,24 % en agosto, un aumento frente al dato registrado en julio (6,03 %). De hecho, la última vez que se registró una inflación más alta fue en julio de 2024, cuando la variación del IPC fue de 6,86 %.

La variación mensual, es decir, agosto frente a julio, fue de 0,39 %. En lo corrido del año, la inflación llegó a 5,35 %.

La inflación en Colombia por ciudades

Antes de detallar el dato por ciudades, es importante tener en cuenta que el DANE informó que por el terremoto del pasado 10 de agosto hubo dificultades para acceder a algunas fuentes de información y establecimientos. La entidad tuvo que aplicar el proceso establecido para los casos en los que la información no está disponible temporalmente.

Pereira fue el lugar más afectado entre los analizados: solo el 50,66 % de los registros reportados no presentó novedades, mientras que en Armenia, Cali, Manizales y otras áreas urbanas (incluyendo Quibdó) el porcentaje superó el 80 %.

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En el último año, de las 23 capitales que analiza el DANE, las que registraron mayor inflación fueron Medellín (7,07 %), Bucaramanga (7,03 %) y Pereira (6,85 %).

Mientras que Riohacha (4,37 %), Pasto (4,72 %) y Valledupar (5,31 %) fueron las que registraron menores incrementos.

Vea los datos en esta tabla:

En el mes, Riohacha tuvo la mayor variación del IPC, con 0,71 %, seguida de Santa Marta (0,70 %), Bucaramanga (0,67 %) y Armenia (0,65 %).

¿Qué pasó con la inflación en agosto?

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más contribuyó al resultado mensual, con un aporte de 0,13 puntos porcentuales. Le siguió la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En el mes, la mayor variación se registró en recreación y cultura (0,89 %), principalmente por suscripción y servicio de televisión por redes y cable, paquetes turísticos y libros y lista de útiles escolares.

La segunda con mayor variación fue información y comunicación (0,81 %).

La inflación anual

De acuerdo con los datos del DANE, el comportamiento de la inflación anual se explica, principalmente, por alojamiento y servicios públicos y alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas fueron las divisiones con mayores aportes a la inflación anual (con 1,78 puntos porcentuales y 1,16 puntos porcentuales respectivamente).

La categoría con mayor variación en el último año fue restaurantes y hoteles (9,36 %), impulsada por bebidas calientes (como tinto, café con leche, chocolate y té), gastos en discotecas, bares, tiendas y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio.

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Inflación por niveles de ingreso

En términos anuales, la inflación fue de 6,39 % para los hogares de ingresos altos, 6,23 % para la clase media, 6,09 % para los hogares vulnerables y 5,98 % para los hogares pobres.

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