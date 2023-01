“¿La ministra Vélez mintió? Sí, y yo tengo la prueba”: exviceministra de Energía

La salida de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, muestra que hay una crisis en el Ministerio de Minas y Energía. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz. Una noticia que llegó en medio de una polémica. La ministra Irene Vélez, en su participación en el Foro Económico Mundial, dijo que el Gobierno no suscribirá más contratos de exploración de gas y petróleo. Pero esas afirmaciones las apoyó en un informe publicado por el Ministerio en diciembre del año pasado, el cual da a entender que Colombia tiene el potencial de extender sus reservas de gas hasta el año 2037 o 2042.

Aunque la ministra defiende el informe, una investigación adelantada por Caracol Radio apunta a que las cifras contenidas en el reporte carecen de un sustento técnico, pese a que incluye las firmas de funcionarios de esa cartera que, además, dicen no estar de acuerdo con los datos. La misma Ruiz ha dicho que el documento tiene problemas técnicos y no cumple con la metodología internacional.

Ahora, en una entrevista con Cambio, la exviceministra dio a conocer detalles de su tensa relación con Irene Vélez.

“Vi prácticas dentro del ministerio que violentan mi moral”

Ruiz dijo que evidenció prácticas en la cartera que considera indebidas y que eran órdenes de su jefa inmediata, la ministra.

Para empezar, la profesora de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional contó que Vélez quería que personas que no hacen parte del Ministerio de Minas y Energía participaran en las juntas directivas de las electrificadoras. “Nosotros tenemos que velar porque estas empresas reduzcan unos indicadores que ya están establecidos por la ley, por ejemplo, la duración de las fallas eléctricas y la frecuencia de esas fallas en el año. Por eso no es entendible que se introduzcan en las juntas personas que no hacen parte del Ministerio”. Pero sostiene que cuando pidió una explicación, básicamente la tildaron “entrometida”.

Para Ruiz, las diez empresas (entre electrificadoras y generadoras) son un “fortín político para las regiones”, utilizadas para ofrecer favores políticos. Asegura que la ministra solicitó que una persona (no ha revelado el nombre) participara en dos juntas directivas de empresas de generación, por una razón que desconoce. “No tiene ningún sentido legal. (...) ¿Cómo una misma persona puede participar en dos juntas directivas de dos empresas que se están disputando el mismo mercado? Eso muestra a todas luces un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico en Colombia y además viola la ley. También se viola la competencia. La persona que Irene Vélez solicita que se incluya en dos juntas no hace parte del Ministerio de Minas y Energía. (...) Es un funcionario del gobierno”.

¿La ministra mintió?

Respecto al polémico informe que presentó el Ministerio de Minas y Energía en diciembre y en el que soporta las declaraciones que dio en el Foro Económico Mundial (donde dijo que el Gobierno no suscribirá más contratos de exploración de gas y petróleo) afirma que hay errores técnicos y que la ministra lo sabía.

“¿La ministra Vélez mintió? La respuesta es sí y yo tengo la prueba”. Si bien todavía no la ha dado a conocer, informó que la Dirección de Hidrocarburos, en una comunicación de WhatsApp, manifestó los problemas del documento e incluso le informó que podría traer problemas el tema de las reservas. Vélez ha dicho que ningún funcionario manifestó inconformidad con el documento.

Nuevamente, Ruiz señaló que hay errores en el cálculo de las reservas de gas. Muy lejos de lo que dice el Gobierno, la profesora sostiene que en realidad hay 12 años de reservas, pero que en el sentido más estricto, solo teniendo en cuenta las reservas probadas, no se puede hablar de más de ocho años.

¿Firmaron la carta presionados?

Esta semana se conoció una carta de cinco funcionarios de las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que pidieron, “muy respetuosamente, considerar a una nueva persona para ejercer el cargo de viceministra(o)”, pues afirman que resulta difícil trabajar en conjunto con Ruiz. En ese mismo texto, los funcionaron reiteraron el apoyo a la ministra Vélez.

En la entrevista con Cambio, Ruiz dio a entender que quienes firmaron la carta fueron presionados, pues sostiene que con algunos nunca habló, con otros tenía buena relación e incluso que a Adrián Correa, director de la UPME, le ayudó a entrar a la cartera.

Mala relación

“Un asesor de un congresista se acercó y me dijo que estaban negociando mi cargo para pedir favores”, cuenta Ruiz. Según sus declaraciones, esta información le llegó cuando la ministra estaba en moción de censura. Aunque dice que Vélez lo negó, desde ese momento la relación no volvió a ser la misma. Por el contrario, “empezó una hostilidad fuerte de parte de la ministra”.

Por eso, cuando Vélez le solicitó la renuncia, Ruiz le dijo que “no le iba a renunciar a ella, sino al presidente”. De hecho, en sus declaraciones informó que ya le habían pedido al presidente que la sacara del cargo dos veces más.

La exviceministra dice haber hablado con el presidente Gustavo Petro. En esa conversación le manifestó los puntos con los que no estaba de acuerdo respecto al manejo de la cartera e incluso afirma que le entregó una carta con 11 páginas y 24 anexos contándole los problemas de MinMinas y la solución.

