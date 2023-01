Una semana sudando petróleo: informes polémicos y renuncia clave en Ecopetrol

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez durante la rueda de prensa ofrecida en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para aclarar los puntos cuestionados del mencionado informe. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Este jueves se cumplen siete días desde que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció lo que sería el inicio del conteo regresivo para que Colombia consolide su transición energética (pasar de basar su economía en combustibles fósiles a energías limpias con grandes protagonistas como el hidrógeno verde). En su participación en el Foro Económico Mundial, la jefe de cartera dijo que Colombia no suscribirá más contratos de exploración de petróleo y gas.

En otras palabras, lo que la ministra anunció fue el pistolazo inicial de una carrera contrarreloj de la que, hasta la fecha, no se tiene una certeza de cuánto pueda durar. Lo que dicen los expertos es que este no es un dato menor, pues es la autosuficiencia energética de Colombia es la que está en juego; es decir, si las reservas del país indican que hay recursos suficientes para poco más de 8 años (que es lo que revela el más reciente reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-), lo más probable es que no se alcance a transicionar y se termine importando esos recursos que hoy explota el país (lo que a su vez se traduce en más incrementos para el precio del gas, la gasolina y el diesel).

No obstante, momentos más tarde desde el anuncio de Vélez, el presidente Gustavo Petro secundó a la ministra, precisando que las reservas podrían alcanzar hasta 2037 o 2042, lo que daría un tiempo más razonable para ejecutar el plan que busca reducir al máximo la huella nacional de carbono (que ese punto nadie se lo discute al Gobierno). Sin embargo, quedó en el aire si se cuenta o no con un tiempo suficiente para la transición, amén de conocer una hoja de ruta que dé mayor claridad sobre cómo se espera alcanzar ese objetivo.

Para entender bien esta polémica, aquí está el recorrido cronológico desde el anuncio de Vélez:

(19 de enero) Minminas dice que no aprobará más contratos de exploración

El anuncio lo dio la ministra Vélez en medio de su participación en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza. Momentos más tarde, el presidente Gustavo Petro respaldó el mensaje en medio de un discurso en el que invitó a las economías mundiales a abandonar el “capitalismo carbonizado” y adoptar fuentes de energía más limpias, si no se quiere terminar en un “suicidio colectivo” (por el potencial de extinción que tiene el cambio climático).

Paralelamente al anuncio de Vélez, se dieron a conocer las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien dijo en el mismo foro que la transición energética de Colombia debe darse con un buen tiempo como plazo.

“Al final del día, si no tienes la capacidad para sacar los electrones de donde son generados y llevarlos a los mercados, va a ser muy difícil. Tenemos grandes planes para el hidrógeno. Ya producimos hidrógeno azul. Estamos investigando el verde y aprobando grandes proyectos para este año, y es parte de la conversación en torno a la tecnología y transferencia de conocimiento y financiación. También estamos buscando hidrógeno blanco, que es el que se busca en la superficie. Esto es lo que estamos trabajando a largo plazo, a la vez de que protegemos lo que ya existe mientras la población va creciendo. Vamos a necesitar gasolina, diésel, jet, petroquímicos y gas de buena calidad”, señaló.

Las declaraciones de Vélez desataron una tormenta de pronunciamientos de analistas y voces del sector, entre estos la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

A través de un comunicado, la ACP dijo que “el Gobierno nacional afirmó el año pasado que sometería la decisión de suscribir o no nuevos contratos de exploración a un estudio del potencial hidrocarburífero del país, de un análisis de los contratos de exploración y producción suscritos, y del tiempo que Colombia necesitará de la industria para su diversificación exportadora, y la sustitución de ingresos fiscales y de regalías. Dicho estudio no existe. Han elaborado análisis someros que no incluyen el componente macroeconómico y fiscal, el de financiación de las regiones y transformación productiva, en especial, en las zonas petroleras.

(24 de enero) Las cifras del Ministerio son cuestionadas

En la mañana del martes, una investigación adelantada por Caracol Radio puso un manto de duda sobre las cifras que el ministerio de Minas y Energía dijo tener en cuenta para sustentar el anuncio hecho en el Foro Económico Mundial.

Se trata de un documento en donde se da a entender que las reservas de Colombia son suficientes para el año 2037 o 2042 (lo que había dicho el presidente Petro en Davos). Este documento no es nuevo, ya había sido publicado a mediados de diciembre del año pasado.

La pesquisa del mencionado medio de comunicación concluyó que las cifras manejadas por el ministerio no estarían respaldadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (que es la autoridad para hablar de reservas); que hay técnicos en la carteras de Minas y Energía que no están de acuerdo con la información suministrada en dicho documento; y que además se habrían falsificado firmas al incluir nombres de personas que manifestaron su rechazo al contenido del reporte.

De fondo, el documento hace una mezcla de diversas cifras con las cuales se miden, dependiendo de su estado de maduración, las reservas de gas del país.

Horas más tarde diversos congresistas comunicaron en redes sociales su deseo porque la ministra Irene Vélez presente su renuncia, o por que por lo menos se le adelante un nuevo debate de control político (pues en diciembre de 2022 ya se le había hecho uno por, supuestamente, causar pánico económico a raíz de sus declaraciones sobre el petróleo).

Ese mismo día, y en entrevista con El Espectador, la presidenta de Naturgas, Luz Estella Murgas, sostuvo que (según sus estimaciones) las actuales reservas del país alcanzan para 11,4 años incluyendo las probadas, posibles y probables. Pero si sólo se tienen en cuenta las reservas probadas, es decir, las que están listas para adicionar al sistema, la autosuficiencia sería para ocho años.

(25 de enero) La ministra Vélez responde a las acusaciones

A la mañana siguiente de conocerse los cuestionamientos, la Ministra Vélez encabezó una rueda de prensa en la que respondió a las acusaciones contra el informe. En primer lugar, dijo que las cifras están perfectamente sustentadas, dado que en el documento se distingue entre reservas obtenidas y reservas potenciales.

Con esto se daría una explicación a las disparidad entre lo que dice el ministerio versos lo que informa la ANH. Sin embargo, hay que decir que el cálculo que realiza el ministerio no es del todo certero, pues para el mismo tiene en cuenta recursos que no se han explotado y, por tanto, no pueden ser considerados como reservas. De allí que, aún en las mismas palabras de la ministra Vélez, esos casi 20 años de reservas que tendría Colombia (que fue lo que se dijo en Davos) son potenciales, una probabilidad.

Vélez también estuvo de acuerdo en que actualmente no se conocen cifras oficiales al respecto, pues no es sino hasta abril o mayo que la ANH publicará los resultados.

Sobre las firmas dijo que no hubo falsificación, sino que se incluyeron por puro protocolo editorial, en lo que se conoce como “página legal”, que no es más que un listado de las personas que están en la cabeza de la cartera, de allí que en esa hoja también figure el nombre del presidente Petro (quien obviamente no participó en la realización del reporte), así como el de la ministra y la viceministra.

Vélez acompañó su mensaje diciendo que la idea del Gobierno es implementar políticas públicas que aceleren la ejecución de los actuales contratos (118) que tienen el potencial de convertir esos recursos en reservas.

Ese mismo día, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que el Gobierno no ha tomado una decisión final sobre los contratos de exploración de hidrocarburos (como dijo la Vélez en Davos) y que se reuniría con la ministra de Minas la próxima semana para evaluar el panorama.

(26 de enero) La viceministra de Energía dice que el informe de Vélez sí tiene errores técnicos

En entrevista con Caracol Radio, la viceministra Belizza Ruiz reiteró que el informe en cuestión sí contiene errores, y que su deseo es que su nombre sea retirado del mismo.

“Es imposible manifestar inconformidad con un documento que no se conoce. El documento lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter. (…) No es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca paso por mi despacho”, dijo Ruiz.

Agregó que Irene Vélez envía a sus asesores a hacer informes sin pasar por las direcciones que tienen los temas a cargo: “sale un documento sin nisiquiera haber sido presentado para su corrección, aunque sea de redacción, porque también ese tipo de errores”.

La viceministra, que ya presentó su carta de renuncia, también contradice las afirmaciones de la jefa de la cartera respecto a que ningún funcionario dijo estar en desacuerdo con el informe. “El despacho del Viceministerio de Energía, a través del director de Hidrocarburos, le manifestó directamente a la ministra que el informe tenía errores técnicos y podía prestarse para malas interpretaciones por los análisis y las figuras que en este documento se encuentran. Como en efecto está ocurriendo”.

(26 de enero) Felipe Bayón deja la presidencia de Ecopetrol

Finalmente, hoy se conoció que el presidente de Ecopetrol (empresa clave en la transición energética) Felipe Bayón estará hasta el 31 de marzo; aunque no se conoce si su negativa a continuar en el cargo responde a los anuncios e intenciones que tiene el Gobierno Nacional para con Ecopetrol en el corto y mediano plazo (porque en el largo plazo sí coinciden, convertir a la compañía en una de energías limpias).

