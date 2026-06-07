La OPEP+ aumentará sus cuotas de producción de petróleo: ¿qué implica para el mercado?

Imagen de referencia producción de petróleo. Foto: Cortesía Ecopetrol

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La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) anunció este domingo un nuevo aumento de sus cuotas de producción para el mes de julio, aunque no podrá aplicarlo mientras continúe la guerra en Oriente Medio.

Siete de los 21 países miembros de la organización (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) “han decidido implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles por día” para julio, anunció el grupo en un comunicado.

El aumento es idéntico al aprobado para junio y ligeramente inferior a los de abril y mayo, de 206.000 barriles por día cada uno, tras ajustar la cuota por la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización el pasado 1° de mayo.

Con esta nueva decisión, esos siete productores habrán incrementado sobre el papel sus objetivos de bombeo en cerca de 800.000 barriles diarios desde abril.

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El ajuste hace parte de un un cambio de estrategia. En 2023 el grupo luchó contra la caída de los precios del crudo con “recortes voluntarios” de 1,65 millones de barriles diarios de su producción, pero a partir de abril de 2025 inyectó progresivamente barriles adicionales en el mercado.

La capacidad de producción aún sin explotar se concentra en los países del Golfo, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita cerca del 20 % del petróleo y gas comercializado en el mundo, orquestado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Como consecuencia, la producción total de la OPEP+ cayó cerca de diez millones de barriles diarios entre febrero y abril, según cifras oficiales.

Los precios del petróleo se mantienen por encima de los USD 90 por barril pese a las expectativas periódicas de una posible solución diplomática.

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Los analistas consideran que los aumentos anunciados este domingo tienen un efecto limitado sobre la oferta real debido al impacto de la guerra en Oriente Medio y a las restricciones al transporte marítimo en el Golfo Pérsico.

De modo que el anuncio de este domingo “no significa gran cosa mientras el estrecho de Ormuz siga cerrado”, explicó Jorge León, analista de Rystad Energy.

En la práctica, el grupo puede hacer muy poco para combatir la inestabilidad del mercado.

Y Rusia, cuyas instalaciones petroleras son atacadas regularmente por Ucrania, “también se convierte en un factor de restricción” dentro del grupo, “con una cuota que aumenta mientras que la producción real sigue estando muy por debajo del objetivo”, destacó León.

Por estos motivos, el anuncio no debería tener ningún impacto sobre el precio del barril el lunes a la apertura de los mercados, que estarán más influenciados por la evolución de la guerra en Oriente Medio, donde las negociaciones de paz parecen estancadas.

La decisión es “más una señal política que un verdadero impulso a la oferta”, resume León.

La OPEP+ intenta mantener la cohesión tras la sonada salida de Emiratos Árabes Unidos, que pone de relieve un debilitamiento de la organización.

Pero para los países miembros, “el verdadero desafío surgirá una vez que los flujos se normalicen”, cuando “el tema ya no sea cuánto puede producir la OPEP+, sino quién está dispuesto a reducir” sus volúmenes para no inundar el mercado, destaca el analista.

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