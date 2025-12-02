La reforma tributaria del gobierno Petro se debatirá el miércoles: ¿en qué va el proyecto?

Debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este martes, las comisiones económicas se reunieron para anunciar la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. El anuncio es requisito para que el miércoles se pueda votar este proyecto, que busca aumentar el recaudo en COP 16,3 billones para financiar el presupuesto 2026.

La discusión avanzó el pasado miércoles 26 de noviembre, cuando se debatieron y votaron las dos ponencias negativas y la de archivo. Como la Comisión Tercera de Cámara dijo no a las iniciativas, y se necesita el sí de las cuatro comisiones para que prospere una ponencia de este tipo, el proyecto sigue con vida en el Congreso.

En medio de un debate técnico —pues varios parlamentarios advirtieron que, según la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, estas ponencias deben votarse en las cuatro comisiones y que, si alguna vota a favor, se aprueba el archivo— Wilmer Castellanos (Alianza Verde), presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, dijo que permitiría que las cuatro comisiones se expresaran. De todas formas, sostuvo que con el voto de la Comisión Tercera de la Cámara ya estaban negadas las ponencias.

La votación en la Comisión Cuarta de la Cámara no se completó porque varios parlamentarios se salieron del recinto. Miembros del Congreso tildaron el desarme del quorum de “jugadita”.

Al levantar la sesión, cuando se confirmó que no había quorum, la mesa directiva olvidó anunciar la votación del proyecto, por eso en la sesión de este martes solo se se hizo el anuncio (una vez fue posible confirmar quorum). El debate y la votación seguirán este miércoles.

Por ahora, parece que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para que las cuatro comisiones económicas apoyen la ponencia positiva y así el proyecto pueda pasar a segundo debate, en las plenarias de Cámara y Senado.

Como 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado firmaron la ponencia de archivo, se espera un “no” de esa corporación, que sería suficiente para hundir el proyecto.

¿Qué dice la reforma tributaria?

La ponencia para primer debate tuvo un recorte de COP 10 billones en la meta de recaudo frente al texto radicado por el acuerdo que lograron Congreso y Gobierno para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026. De tal manera que el proyecto pasó de COP 26,3 billones a COP 16,3 billones.

Entre otras medidas, en el recorte se eliminó la propuesta de subir el IVA para los combustibles, la de gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos, la sobretasa para el sector carbón, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los COP 500.000. También se eliminó la propuesta de quitar la deducción de 72 UVT para dependientes, el descuento para dividendos, que es del 19 %, y la de gravar componente inflacionario de rendimientos financieros.

También hubo algunas modificaciones. Para vehículos híbridos, se mantiene IVA de 5 % para los “híbridos full”, los demás estarán gravados con IVA de 19 %; se ajustó la retención en la fuente aplicable a las personas naturales y se modificó el impuesto al consumo para la cerveza. Teniendo en cuenta las discusiones por la eliminación de la exclusión de impuestos para los envíos postales y envíos urgentes de paquetes de menos de USD 200, los ponentes propusieron una fórmula intermedia, para mantener la exclusión solo en paquetes de menos de USD 50.

La mayoría de los artículos no sufrieron cambios. Entre otras, se mantiene la propuesta de IVA de 19 % para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos (actualmente tienen 5 %); el IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo), la modificación al hecho generador del impuesto al patrimonio, para dejarlo en 40.000 UVT (2.000.000.000), y el aumento en algunas tarifas para ese mismo impuesto.

