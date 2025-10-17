La regasificadora de Cartagena confirma la estabilización de su operación

En la mañana de este viernes, SPEC confirmó que la infraestructura continúa funcionando, por lo que el gas está fluyendo hacia el interior del país sin problemas. Foto: Pixabay

Días de incertidumbre fueron los que se pasaron con la regasificadora de Cartagena SPEC. A esta, la única infraestructura que tiene el país para importar gas natural, se le realizó un mantenimiento que obligó la suspensión de su operación.

Aunque el plan diseñado para evitar un desabastecimiento durante el mantenimiento logró que hogares, industrias y el transporte no se vieran afectados, la presión aumentó cuando, al reactivar SPEC, la infraestructura presentó fallas técnicas que obligaron a suspender nuevamente su operación.

Esto encendió las alarmas, pues creció el fantasma del desabastecimiento de gas en Colombia. En esto, la región Caribe es especialmente sensible, ya que el 65 % de su energía eléctrica proviene de plantas térmicas, las cuales funcionan con gas natural. De hecho, el 91 % del combustible de SPEC se usa para respaldar la operación de estas generadoras.

Esta nueva contingencia llevó al inicio de labores insistentes para retomar la operación, objetivo que se alcanzó hacia el final de la tarde del jueves.

En la mañana de este viernes, SPEC confirmó que la infraestructura continúa funcionando, por lo que el gas está fluyendo hacia el interior del país sin problemas.

“La Sociedad Portuaria El Cayao – SPEC LNG informa a la opinión pública, autoridades y agentes del mercado que se ha completado el periodo de estabilización de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), la cual, a la medianoche de ayer, alcanzó la capacidad disponible de regasificación de la terminal”, explicó en un comunicado.

Colombia supera, una vez más, el fantasma del desabastecimiento de gas. En los últimos años este ha sido un tema que ha generado un amplio debate, ya que la dependencia que se tiene del combustible es grande, especialmente para los hogares que lo usan para cocinar, así como para las industrias, el transporte y regiones que lo requieren para la generación de energía eléctrica.

