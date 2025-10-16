Se restablece funcionamiento de la regasificadora de Cartagena

Imagen de referencia. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

A través de un comunicado, la regasificadora SPEC, informó que a partir de las 4:00 p.m. de este jueves 16 de octubre, se reanudó el funcionamiento de la planta.

“Se encuentra fluyendo gas natural hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT)”, aseguran en el comunicado.

Además, se explicó que el periodo de estabilización continuará hasta la media noche de este jueves “con el fin de lograr la capacidad disponible de regasificación de la terminal”.

Esta reanudación llega después de seis días. Aunque el mantenimiento se terminaría el pasado miércoles, se presentó una falla técnica que la mantuvo fuera de servicio durante un día más.

En la mañana de este jueves, la compañía responsable comunicó que todo el personal de SPEC LNG y Hoegh, encargado de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), seguiría trabajando para que se pudiera resolver la falla en la tarde del mismo día.

Esta infraestructura es fundamental para el país, ya que es la única que posibilita la entrada de gas al territorio. Su capacidad alcanza los 450 millones de pies cúbicos de gas natural diarios. Millones de personas, tanto en hogares, industrias y el transporte, dependen de este combustible.

En particular, la región Caribe es muy vulnerable, dado que el 65 % de su energía eléctrica proviene de plantas térmicas que funcionan con gas natural. De hecho, el 91 % del gas utilizado por SPEC se destina a sostener la operación de estas plantas generadoras.

