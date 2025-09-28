La SIC investigará los motivos de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Se le informó a los fans que, si así lo desean, recibirán el reembolso de sus boletas en los tiempos señalados por Ticketmaster. Foto: Instagram @applemusic - Instagram @applemusic

En la tarde del sábado 27 de septiembre, los fanáticos del rapero Kendrick Lamar empezaron a llegar a las instalaciones de Vive Claro para participar del concierto programado. Horas más tarde, incluso después de que muchos ya habían ingresado al recinto, les informaron que el evento se había cancelado.

Este anuncio causó indignación e incertidumbre entre los miles de fanáticos, quienes se volcaron a las redes sociales para manifestar su molestia.

Sobre lo anterior, Vive Claro informó recientemente que lamenta profundamente lo ocurrido y ofrece disculpas a los más de 30.000 fans que esperaban disfrutar del artista.

“El concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al IDIGER culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos. No obstante, se reitera que Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales. El recinto estaba completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”, detalló la empresa.

También se le informó a los fans que, si así lo desean, recibirán el reembolso de sus boletas en los tiempos señalados por Ticketmaster. La información sobre este procedimiento le llegará a cada quien en su respectivo correo registrado.

“Vive Claro Distrito Cultural está diseñado para ser el venue de espectáculos más importante de Colombia y ya lo demostró en su inauguración con Green Day, donde más de 40 mil asistentes vivieron un show histórico sin incidentes. Nuestro compromiso con la seguridad, la convivencia y la cultura está intacto. Agradecemos la confianza y el entusiasmo de quienes nos acompañan en este camino. Bogotá ya cuenta con un escenario de talla mundial y seguiremos demostrando que la música en vivo puede transformar la manera en que vivimos la ciudad”, concluyó.

En las últimas horas también se pronunció la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. La directiva señaló que su despacho adelantará las averiguaciones pertinentes y, de encontrarlo pertinente, tomará las medidas que están dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores.

“Se verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello. De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas”, concluyó.

