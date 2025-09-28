¿Habrá nueva fecha para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá? Esto se sabe

Kendrick Lamar Foto: Instagram @applemusic - Instagram @applemusic

Tras la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, que estaba previsto para este sábado 27 de septiembre en el Viva Claro, miles de asistentes expresaron su inconformidad con la situación, que al parecer se debió a problemas técnicos del evento.

Cabe aclarar que la notificación de la cancelación del concierto se dio después de varias horas de espera. Incluso algunas personas ya estaban dentro del espacio cuando la producción del evento les solicitó que se retirarán.

¿Reprogramarán el concierto?

Por parte de Páramo, la organizadora del evento, en un comunicado señalaron que, “debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programado para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, indicaron. Lo anterior, abre la posibilidad de la reprogramación del evento, sin embargo, no hay anuncio oficial de una posible fecha aún.

De la mano, indicaron que el reembolso se hará de manera automática por medio de la tiquetera oficial Ticketmaster, con el método de pago original. Además, ofrecieron disculpas tanto a los fans como al artista por los inconvenientes ocasionados.

Un llamado de atención

Tras lo ocurrido, en redes sociales, tanto los asistentes como la concejala Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, señalaron que se trataba de un problema que ya habían advertido. “La cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro demuestra que algo no está bien, y exigimos saber las razones”, señaló la concejala.

Indicó que, en varias ocasiones, ha manifestado dudas tanto técnicas como estructurales sobre el escenario, así como una falta de claridad respecto a la seguridad del público.

La cancelación del concierto de Kendrick Lamar en #ViveClaro demuestra que algo no está bien y Exigimos saber las razones.



¿Qué dijo IDIGER del evento?

Ante la cancelación del evento, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), señaló que, “la decisión de no conceptuar favorablemente el evento se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna”.

Indicaron que, para que cada evento pueda desarrollarse en la ciudad, las condiciones técnicas y funcionales deben ser evaluadas de forma independiente, junto con la documentación presentada por el organizador. En ese sentido, señalaron que la normativa exige contar con análisis de riesgos detallados, así como con medidas de mitigación funcionales y logísticas, condiciones que, en este caso, no fueron acreditadas en su totalidad ni de manera oportuna.

