“La solución para el gas en Colombia es el fracking”: Felipe Bayón

GeoPark volverá a Argentina, así lo anunció Felipe Bayón, CEO de la empresa.

El también expresidente de Ecopetrol sostuvo que GeoPark está haciendo una revisión detallada de cada contrato para aumentar las inversiones. El principal destino de esos recursos sería Argentina, por medio de la compra de compañías productoras.

“Queremos ir a Vaca Muerta, tenemos cerca de US$270 millones en caja. Hemos adelantado reuniones con varias empresas de ese país”, dijo Bayón.

En una jugada empresarial, Pampa (compañía de Argentina) compró el 10,17 % de GeoPark en mayo de este año. Bayón dijo que esa empresa de energía se ha convertido en un aliado estratégico.

En cuanto a las opciones para invertir en Colombia, Bayón aseguró que la empresa está haciendo el análisis cuidadoso de las opciones porque, sostiene, es necesario hacer las inversiones “en el momento correcto”.

De todas formas, el CEO de GeoPark dijo que la petrolera quiere cuidar el negocio en el país, aunque el enfoque de crecimiento está en Vaca Muerta.

Fracking, la “solución” para Colombia, según Bayón

Bayón explicó que la producción de petróleo y gas en Argentina, así como en Estados Unidos, ha aumentado gracias a los no convencionales (fracking). La empresa buscaría adquirir experiencia en fracking en Argentina para más adelante aplicarla en Colombia.

“La mejor manera de resolver la situación del gas en Colombia, es haciendo fracking en el Magdalena Medio”, dijo. Bayón agregó que en una década Estados Unidos logró revertir la tendencia en la caída de las reservas del gas, a tal punto que se ha convertido en el principal productor.

Si el fracking sigue sin desarrollarse en Colombia, GeoPark dice que seguirá trabajando en los activos que tiene actualmente. La empresa tiene 17 bloques en Casanare (allí es el principal operador), Meta y Putumayo.

En el segundo trimestre del año, la empresa reportó un Ebitda de US$71,5 millones (margen del 60 %), 19 % menos que en el primer trimestre del año, principalmente por la caída en los precios del petróleo (en de un aumento en la oferta, mientras que la demanda crece menos de lo esperado).

