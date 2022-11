La última milla: lo que falta para prender Hidroituango a horas del vencimiento

Si la presa no se prende este miércoles se hará efectiva una cláusula que obliga a EPM a pagarle US$190 millones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Además, se iniciará una investigación penal por parte de la Fiscalía. Foto: EFE - Carlos Ortega

Quedan pocas horas para que venza el plazo que tiene EPM para prender las primeras dos turbinas de Hidroituango. Aunque en los últimos días se han logrado importantes avances, todavía faltan detalles y procesos claves para que las unidades de generación inicien operaciones. Le explicamos.

También te puede interesar: La suerte está echada: ¿qué viene para Hidroituango?

Hay una alta presión por cumplir la fecha límite de este 30 de noviembre. Si la presa no se prende este miércoles se hará efectiva una cláusula que obliga a EPM a pagarle US$190 millones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Además, se iniciará una investigación penal por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, según EPM el proceso está casi listo: el domingo pasado se logró sincronizar con éxito la primera turbina tras un trabajo de casi dos semanas; y este martes fue sincronizada la segunda unidad de generación en tiempo récord, tardó solo tres días.

Además, este martes EPM informó que ya inscribió ante la Creg la primera unidad de generación. Lo que representa un importante alivio frente a la amenaza que representa la cláusula de US$190 millones.

Respecto a la segunda turbina, la empresa confirmó que solo faltan dos pruebas para tener el visto bueno final, y así poder inscribir también esta unidad de generación ante la Creg.

Pese a los avances, es prácticamente un hecho que Hidroituango no se prenderá este mes: el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria coinciden en que no hay tiempo suficiente para poder evacuar las comunidades aguas abajo y así prender la presa de forma segura, tal como lo ordenó la Unidad de Gestión de Riesgo.

Entonces, si bien los equipos estarán listos para generar energía, no podrían prenderse porque no es viable realizar la evacuación en menos de un día.

Por esto, no es claro si se hará efectiva la cláusula ya que según EPM y Daniel Quintero la evacuación no solo depende de ellos. Por esto, en las últimas semanas han venido pidiendo a la Creg mover la fecha límite para prender Hidroituango. Sin embargo, todavía no hay pronunciamiento de la entidad (Creg) a esta petición.