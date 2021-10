Las reflexiones de los prestadores de servicios públicos en medio de la pandemia

“Esto es un ejemplo de lo que se requiere para la reactivación económica, aquí tenemos a los empresarios más importantes que mantuvieron viva la economía en plena pandemia, que estaban haciendo las inversiones que se requerían para poder tener servicios públicos efectivos”, afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia) en el congreso que desarrolla este gremio en Cartagena.

Es la primera vez en 22 años que este encuentro se realiza de manera virtual y presencial. Termina el próximo viernes y está centrado en la reactivación económica a través del sector de los servicios públicos y las comunicaciones.

“En pandemia, no tuvimos apagones, no faltó el gas, no faltó el agua”, le dice a El Espectador el dirigente gremial de Andesco. “Aquí los empresarios entendieron el todos ponen, el gobierno nos da incentivos, subsidios y ayudas para poder progresar; los usuarios, no malgastar los servicios porque esto también se ve reflejado en la tarifa”.

Según Sánchez en pandemia se congeló el precio del metro cúbico de agua y del kilovatio de luz. “Más 1,2 millones de colombianos fueron reconectados en temas de agua, en un momento en el que los servicios públicos dejaron de ser necesarios para convertirse en imprescindibles”.

El segundo día del encuentro contó con 800 asistentes y más de 5.000 conectados. Se realizaron diferentes actividades académicas como el panel sobre la reactivación económica en el cual participaron los presidentes de compañías del sector de las telecomunicaciones.

Según los panelistas, las inversiones de sus sectores se verán beneficiadas cuando se optimice el uso de la fibra óptica y las políticas públicas migren para que se entienda que la población en Colombia debe estar conectada.

Una publicación de este diario sostiene que al hablar de conectividad hay que remitirse a la infraestructura que permite llevar internet a los lugares más apartados, por lo que la pregunta sobre la fibra óptica resulta relevante. Se trata de un material de vidrio que puede transmitir las señales de telecomunicaciones, datos e imágenes, a través de haces de luz.

“Tener fibra óptica es tener una autopista de mayor cantidad de carriles, en donde puedo poner una mayor cantidad de autos —que sería la información— y viajar a mayor velocidad que con tecnologías como cobre o coaxial”, explica Luis Fernando León, gerente de Canales para América Latina de Corning, que brinda fibra óptica a los operadores del país.

Según León, aunque la penetración de fibra hasta el hogar es mucho más baja en Colombia que en otros países de la región, como Brasil o México, la pandemia ha hecho que hoy sea una tecnología más solicitada. De hecho, la demanda de fibra óptica de Corning en Colombia ha crecido un 8 % sostenido.

Fabián Hernández, director ejecutivo de Telefónica, manifestó en este congreso, en relación con el despliegue e impacto de la fibra óptica, que es relevante para el país y el desarrollo de la conectividad.

“Un 10 % de penetración de la fibra óptica puede generar un impacto de crecimiento de 1,6 en el producto interno bruto”, sostuvo el directivo. Con relación a la velocidad de la fibra óptica, “el aumento de un megabyte en la prestación de los servicios tiene un impacto directo sobre el ingreso per cápita de quienes están conectados”.

La fibra óptica consume ocho veces menos energía, lo que genera un menor impacto en la generación de CO2.

Con relación a la política pública Juan Carlos Archila, presidente de Claro, se refirió a los cambios para poder implementar la transformación digital. Aseguró a los asistentes que es importante enfocarse en resolver el cúmulo de inestabilidad jurídica que se ha creado en el sector para dar certidumbre a la inversión, en clara referencia a, por ejemplo, los hechos relacionados con la entrada del operador Wom en el país.

Archila también se refirió a un problema de sostenibilidad económica en la industria. “Colombia tiene el ingreso per cápita por usuario más bajo del mundo, es decir, el 50 % de los colombianos que están conectados consumen mucho menos que uno conectado por ejemplo con Chile. Eso afecta la inversión”.

Para el presidente de Claro, el problema de Colombia es que las inversiones no son suficientes.

La sesión de la tarde contó con la asistencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, quien se refirió a las políticas del Gobierno Nacional para promover la transformación del país hacia la estrategia de carbono neutro.

Dijo a los asistentes que se tiene la responsabilidad de dejar una hoja de ruta para los próximos 30 años en la que la transición energética permita nuevos modelos de desarrollo económico, social y ambiental.

El funcionario también se refirió al proyecto de Ley de Acción Climática, que busca incorporar todas las estrategias de carbono neutral como meta para el 2050.

Por su parte Sandra Gómez, presidenta de Findeter, afirmó en su intervención en el congreso de Andesco que hay $200 mil millones disponibles para la reactivación económica de los prestadores del servicio público de acueducto y $300 mil millones para los de energía eléctrica.

Las obras de mitigación de riesgo para la región de La Mojana, otra de las prioridades, tendrán una inversión de $2,5 billones durante los próximos cinco años, informó Findeter.

