Lista licencia ambiental para construir dos viaductos en vía Ciénaga-Barranquilla

El Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías (Invías) anunciaron que ya está la licencia ambiental para la construcción de dos viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia por medio de la resolución 001734 del 21 de agosto de 2025.

El proyecto contempla la construcción de un viaducto de 5 kilómetros y otro de 3 kilómetros.

De acuerdo con Mintransporte, esta decisión es decisiva para tener una solución para los graves problemas de erosión costera que afectan este corredor, ubicado en la reserva de biósfera de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Este es un paso fundamental para garantizar la conectividad de la región Caribe y, al mismo tiempo, proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El Invías informó que ha ejecutado obras de enrocado multicapas y reforzamiento en puntos críticos, para mitigar las afectaciones por la erosión y garantizar la seguridad mientras inicia la construcción de los viaductos.

“Después de realizar el estudio de impacto ambiental más completo sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, cumplimos todos los requisitos exigidos por la máxima autoridad ambiental para avanzar en esta solución definitiva frente a la erosión costera causada por el cambio climático”, destacó el director general (e) del Invías, Jhon Jairo González.

