Trump intenta despedir a gobernadora de la Fed: ¿qué implica para la economía?

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la gobernadora Lisa Cook durante una reunión de la Junta de la Reserva Federal. Foto: Al Drago/Bloomberg

En una carta publicada en Truth Social a última hora del lunes, Trump afirmó que tenía “motivos suficientes” para despedir a Lisa Cook, la primera mujer negra en formar parte de la Junta de la Fed en Washington, basándose en las acusaciones de que había realizado declaraciones falsas sobre uno o más préstamos hipotecarios.

La medida, que provocó pérdidas en los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo en la sesión bursátil del martes, podría dar a Trump otra oportunidad de nombrar a alguien para la junta de la Fed, en un momento en el que presiona repetidamente a los funcionarios para que bajen la tasa de interés.

Cook se mostró desafiante y se negó a dimitir. Forzar la salida de la funcionaria nombrada por el presidente Joe Biden en 2022 daría a Trump la oportunidad de asegurarse una mayoría de cuatro personas en la Junta de Gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros.

“En este momento, todo gira en torno a la Fed”, declaró Tina Fordham, fundadora de Fordham Global Foresight, a Bloomberg Television. “Parece que está decidido a poner a prueba los límites del poder ejecutivo en Estados Unidos”.

En su carta a Cook, el presidente sugirió que ella ha perdido la fe en su integridad, necesaria para alguien en su posición.

“El pueblo estadounidense debe poder tener plena confianza en la honestidad de los miembros encargados de establecer la política y supervisar la Reserva Federal”, escribió Trump en la carta enviada a Cook el lunes. “A la luz de su conducta engañosa y posiblemente delictiva en un asunto financiero, ellos no pueden tener esa confianza en su integridad, y yo tampoco”.

El mandato de Cook no expiraba hasta 2038. El banco central se negó a hacer comentarios. Su abogado, Abbe Lowell, se comprometió a tomar “todas las medidas necesarias para impedir” la “acción ilegal” del presidente.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘por causa justificada’ cuando no existe ninguna causa justificada según la ley, y no tiene autoridad para hacerlo”, afirmó la propia Cook en un comunicado difundido por su abogado. “No voy a dimitir. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense, como he venido haciendo desde 2022”.

Al impugnar la orden de destitución, Cook podría solicitar inmediatamente una orden judicial para que se le restituya en su cargo mientras se desarrolla el litigio. No se han presentado cargos contra ella, aunque un funcionario del Departamento de Justicia señaló la semana pasada la posibilidad de investigarla.

“Esto es un golpe mortal a la independencia de la Fed”, afirmó Aaron Klein, investigador principal del Brookings Institution. “Trump está diciendo que la Fed va a hacer lo que él quiera, por las buenas o por las malas”.

El índice del dólar cayó hasta un 0,3 % y el oro subió hasta un 0,6 % después de que Trump decidiera despedir a Cook, aunque el dólar recortó sus pérdidas y el oro redujo sus ganancias después de que ella se comprometiera a permanecer en el cargo.

El rendimiento de los bonos a 30 años subió, lo que refleja la expectativa del mercado de que las presiones sobre los precios podrían agudizarse si Trump lograra sustituir a Cook por un responsable político más inclinado a reducir los costos de financiación.

“Incluso si no crees que esto vaya a tener ninguna consecuencia, que no habrá cambios en la Fed, a corto plazo lo que implica es que la prima de riesgo por mantener bonos del Tesoro a largo plazo tiene que subir aún más”, declaró Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab & Co, a Bloomberg TV.

Aunque ningún presidente ha destituido nunca a un gobernador de la Fed, se puede hacer por una causa justificada. Las leyes que describen la “causa justificada” suelen definir el término como tres posibilidades: ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación, es decir, conducta indebida en el cargo.

Trump había pedido anteriormente la dimisión de Cook después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, alegara que ella había mentido en las solicitudes de préstamo para dos propiedades, una en Michigan y otra en Georgia, afirmando que utilizaría cada propiedad como su residencia principal para obtener condiciones de préstamo más favorables.

Trump afirmó que era “inconcebible” que Cook no fuera consciente de los requisitos de dos solicitudes hipotecarias distintas presentadas en el mismo año que le obligaban a mantener cada propiedad como su residencia principal.

“Como mínimo, la conducta en cuestión muestra el tipo de negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su experiencia y fiabilidad como regulador financiero”, escribió Trump.

La independencia percibida de la Reserva Federal respecto a los caprichos del gobierno es una premisa fundamental de los mercados estadounidenses, y cualquier cambio en esa percepción podría afectar a las calificaciones crediticias de Estados Unidos.

S&P Global Ratings, en una nota publicada a principios de este mes en la que confirmaba la calificación AA+ de Estados Unidos, advirtió de que su calificación crediticia soberana podría “verse sometida a presión si los acontecimientos políticos afectan a la solidez de las instituciones estadounidenses y a la eficacia de la formulación de políticas a largo plazo o a la independencia de la Reserva Federal”.

