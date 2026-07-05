Lo que hay que saber de la inflación en Colombia, antes del dato de junio de 2026

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En mayo, los precios en Colombia subieron 5,84 % frente al mismo mes del año pasado. Es el dato más alto desde agosto de 2024. Si se mira solo la inflación básica, es decir, la variación de precios sin alimentos ni regulados, como la gasolina, la carestía llega al 5,98 %.

Este martes 7 de julio el DANE informará cómo cerró la inflación en junio de 2026, la mitad del año. El dato, además, llegará apenas una semana después de que el Banco de la República subiera su tasa de interés al 12 %, justamente para intentar frenar esta tendencia.

Cuando el Emisor subió su tasa a finales de junio, sus miembros quedaron divididos no solo en el voto sino en el diagnóstico de la economía colombiana. La mayoría de la Junta del Banrep, cuatro codirectores, le apunta a una demanda desbordada: la inflación, dice la minuta de esa reunión, se ha extendido “a muchos rubros de la canasta familiar”, algo que resulta difícil explicar “por factores diferentes a excesos de demanda y al fuerte aumento en el salario mínimo para 2026”.

En contexto: Tres lecturas de una misma economía: por qué el Banrep subió su tasa al 12 %

Dos codirectores consideraron que la aceleración en los precios “responde más a choques de oferta (como la guerra en Oriente Medio) y a la indexación (de ciertos servicios) a la inflación pasada” que a un pico de consumo. Un codirector, que votó por dejar la tasa quieta, habló de “un choque combinado entre la inercia inflacionaria y choque externo”.

Lo que empujó los precios en mayo

A grandes rasgos, la aceleración de los precios en mayo no vino de los alimentos, sino de todo lo demás. Mariana Quinche, economista de BBVA Research para Colombia, explicó en su momento que el alza anual se explicó exclusivamente por la canasta sin alimentos, que llegó a 5,79 %, 35 puntos básicos más que en abril. Ahí adentro hay dos “culpables”: los bienes regulados, como la gasolina, la luz y el agua, y los servicios.

Por ejemplo, la gasolina subió COP 400 En mayo, recuerda Quinche, y eso empujó la inflación de regulados a 5,19 % anual, un salto de 85 puntos frente al mes anterior.

No obstante, la influencia mayor la tuvieron los servicios. Jackeline Piraján, economista principal de DAVIbank, señaló en su análisis de la inflación de mayo de 2026 que esa subcanasta ya supera el 7 % anual, su nivel más alto desde noviembre de 2024.

“La evidencia continúa sugiriendo que los mayores costos laborales están teniendo efectos sobre la inflación”, dice Piraján.

De hecho, restaurantes y hoteles tienen la variación anual más alta de todo el índice, 9,62 %. Pero, según Piedad Urdinola, directora del DANE, ese número no lo explican los hoteles: lo explica el corrientazo, el almuerzo de oficina, la empanada de la esquina y, en general, lo que se come fuera del hogar.

Los arriendos también aportan lo suyo. El arriendo efectivo subió 4,94 % anual, aunque sigue por debajo del tope legal de 5,10 % fijado para este año (la inflación en la que terminó el 2025). Sin embargo, las cuotas de administración en propiedad horizontal crecieron 13,42 % en el último año.

Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, lo atribuye en buena parte al aumento del salario mínimo de 2026. Tras el dato de inflación de mayo, el líder gremial aseveró que las copropiedades tuvieron que subir esas cuotas para cubrir los mayores costos de personal, un ajuste que se fue trasladando poco a poco durante el primer semestre.

Lo que se espera para junio

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, con resultados de junio, proyecta 6,08 % para el dato que se conoce este martes. Sería la cuarta aceleración consecutiva, y confirmaría que la inflación sigue sin ceder ni siquiera con la tasa de interés más alta desde 2024.

La cosa no mejora mirando más adelante. Para diciembre, los analistas consultados por Fedesarrollo estiman 6,54 %, más del doble de la meta del 3 % que persigue el Banco de la República. Es decir: 2026 terminaría entero por fuera del rango que se considera saludable para la economía colombiana.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ya había anticipado que la meta tardaría en llegar. La convergencia hacia el 3 %, dijo, se saltaría 2027 y quedaría más cerca de 2028. El dato de este martes no va a cambiar ese pronóstico de fondo, pero sí va a decir si el país se está acercando a ese camino más lento o si se está alejando todavía más.

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