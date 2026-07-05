Tres lecturas de una misma economía: por qué el Banrep subió la tasa a 12 %

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Banco de la República subió el martes pasado su tasa de interés en 75 puntos básicos, hasta 12 %. La cifra no tomó a nadie por sorpresa, pues encajaba con las expectativas del mercado. Lo que sí deja ver algo más interesante es la minuta de esa reunión, divulgada el pasado viernes 3 de julio: los siete miembros de la Junta del Emisor no solo no coincidieron en el voto, tampoco coincidieron en su diagnóstico de la economía colombiana.

La votación se dio así: cuatro codirectores a favor del incremento anunciado, dos votando por una reducción de 50 puntos básicos (con el ministro Ávila a bordo) y uno más por mantener las tasas quietas, al igual que en abril.

En contexto: El Banrep sube tasas y no sería el último aumento del año: las claves para leer la decisión

La mayoría de los codirectores del banco central atribuyó su decisión a una demanda desbordada, con el salario mínimo de 2026 como uno de sus motores; mientras que una minoría dentro de la Junta del Emisor cree que se trata, sobre todo, de un choque de oferta, algo que ninguna tasa de interés puede corregir.

¿Qué hay detrás del alza de tasas?

En los últimos doce meses, la inflación acumuló un aumento de 100 puntos básicos: del mínimo de 4,8 % en junio de 2025 al 5,8 % de mayo de este año. Es el número que sostiene el argumento de los cuatro codirectores que impusieron el alza de tasas en la reunión del Banrep de junio.

En contexto: La inflación más alta en casi dos años le da razones al Banrep para subir tasas de interés

Cabe resaltar que, de ese incremento de 100 puntos básicos, 71 se acumularon desde diciembre, cuando el indicador que mide la variación de los precios al consumidor estaba en 5,1 %. De ahí que se pueda pensar que la inflación, a la fecha, no es un problema de dos o tres categorías del gasto.

La carestía, como lo indica la minuta de junio del Banrep, se ha “extendido a muchos rubros de la canasta familiar”, tanto que resulta difícil explicarla “por factores diferentes a excesos de demanda y al fuerte aumento en el salario mínimo para 2026”.

Para este grupo de codirectores que votaron por el alza de tasas, lo que se está deteriorando es la credibilidad de la meta de inflación y de la estrategia de inflación objetivo sobre la que se basa la política monetaria colombiana. De hecho, hablan de un “desanclaje de las expectativas de inflación” que ya no se limita a este año, sino que se extiende a “plazos más largos”.

Dentro de sus reparos económicos, también se cuelan algunas “puyas” al Gobierno. Y es que, el crecimiento de la demanda interna por encima de la producción, insiste este grupo de codirectores, está ligado a los “altos niveles de déficit fiscal que fortalecen la demanda interna”, así la política monetaria ya sea restrictiva.

Interpretando lo que quieren decir estos codirectores: el Gobierno gasta a niveles altos, y ese gasto le complica la tarea al Banrep.

El Equipo Técnico del Banrep espera que la inflación siga subiendo más de lo previsto para lo que resta del año, incluso sin meter en la cuenta El Niño, cuya “elevada probabilidad” solo añade incertidumbre al panorama.

Este grupo de codirectores también resaltó que la prima de riesgo país bajó con fuerza en las últimas semanas y eso revaluó el peso colombiano más que a varias monedas comparables, algo que, según señalan, “ha mitigado parcialmente algunas presiones inflacionarias al abaratar los bienes importados”. No obstante, esta apreciación disparó las importaciones, que crecen a tasas superiores al 10 % en lo corrido del año hasta abril, y eso deteriora la balanza comercial del país.

Sobre el empleo, estos codirectores destacan que la actividad económica mostró “un dinamismo ligeramente mayor a lo previsto”, acompañado de señales positivas en el mercado laboral. Eso, sostienen, reduce la “tasa de sacrificio”, es decir, subir la tasa de intervención del Banrep cuesta menos en términos de crecimiento cuando la economía ya viene fuerte.

Los codirectores detrás del alza de tasas piden un ajuste estructural de las finanzas públicas que no solo respalde la política monetaria, sino que le devuelva a la inversión el espacio que hoy le resta el desbalance fiscal.

El otro “bando” en la Junta del Banrep

Los dos codirectores que pidieron bajar la tasa medio punto ven la misma economía con otros ojos. Para ellos, seguir subiendo tasas ya no tiene sentido dada “la postura actual de política monetaria y los más recientes resultados macroeconómicos”. La inflación, dicen, se ha corregido frente a los picos de años anteriores, y lo que queda “responde más a choques de oferta y a la indexación a la inflación pasada” que a un exceso de demanda.

Ponen el ejemplo de los alimentos: su comportamiento obedece a “factores climáticos que han afectado la producción agrícola” (como bien lo puede ser el fenómeno de El Niño) y a las tensiones geopolíticas que encarecieron insumos agrícolas en todo el mundo (una referencia al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán).

Algo parecido pasa con los servicios, donde el alza responde a indexación de sus precios y al aumento en los arriendos, no a que la gente esté gastando de más.

Un dato respalda esa lectura: las expectativas de inflación básica bajaron entre enero y mayo, mientras que las de inflación total se movieron distinto en ese mismo periodo Para esta minoría dentro de la Junta del Banrep, esa diferencia prueba que el mercado le está poniendo demasiado peso a los alimentos, un rubro que ninguna tasa de interés puede corregir.

Este grupo, además, trajo a colación que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su tasa sin cambios en su última reunión, con expectativas de estabilidad para el resto del año. Si Colombia sigue subiendo mientras el mundo se detiene, advierten, el diferencial cambiario se ensancha y atrae capital especulativo, lo que presiona aún más la revaluación del peso.

A su criterio, un peso fuerte golpea a los exportadores y a una industria manufacturera que ya viene golpeada por las importaciones chinas. También hay indicios, señalan, de ‘carry trade’: la práctica de endeudarse en monedas de tasas bajas para invertir en las de tasas altas, lo que deja a la economía más expuesta si esos capitales deciden salir de golpe.

Los codirectores que votaron por la baja de tasas también resaltan que el PIB avanzó 2,2 % en el primer trimestre, apenas por encima del 2 % del trimestre anterior, lo que demuestra un agotamiento en el ritmo de crecimiento de la economía, motivo suficiente para no subir la tasa. Hacerlo, insisten, “podría desincentivar la inversión y afectar” un dinamismo que ya es débil, en momentos “críticos” para la economía colombiana.

Y, finalmente, el codirector que votó por dejar la tasa quieta coincide en algo con la mayoría: la inflación, dice, “aunque con algunos orígenes de demanda”, sigue explicándose sobre todo por fenómenos de oferta. Para él, el fenómeno es “un choque combinado entre la inercia inflacionaria y choque externo”. Buena parte del aumento en el Índice de Precios al Productor (IPP), señala, tiene que ver con la canasta minero-energética, por cuenta del alza global de los extractivos.

Lo que viene

BBVA Research calcula que todavía falta un ajuste más del Emisor en este ciclo alcista, que llevaría la tasa de intervención hasta 12,25 % antes de que cierre el año. Otros analistas hablan de un escenario más agresivo: 100 puntos básicos adicionales, que dejarían la tasa en 13 % para diciembre. Son lecturas del mercado, pero en algo coinciden: nadie, por ahora, está apostando a que las alzas ya se acabaron.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.