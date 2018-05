Los colombianos se forman más de manera autodidacta que por iniciativa de las empresas

A través de su último estudio, Adecco, firma multinacional consultora en gestión de talento humano, pudo visibilizar cuáles son las necesidades y tendencias de formación en habilidades técnicas y blandas de los colombianos. Aunque la mayoría de los encuestados manifiestaron no haber recibido formación de sus empleadores, el 86% expresó que ha desarrollado cursos o talleres de formación por su propia cuenta.

El 41% de los encuestados manifestó que ha recibido por parte de alguna compañía donde ha laborado, algún tipo de capacitación en habilidades blandas, es decir, todas aquellas que corresponden al ser, como por ejemplo inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades sociales, de comunicación, lenguaje y hábitos. Por la otra cara, el 57% dice haber recibido formación en habilidades técnicas, como el uso de software, trade marketing, medición de audiencias digitales u otro tema específico.

“Aunque las habilidades técnicas son importantes, cada vez los perfiles en los procesos de selección de personal se orientan hacia el ser y sus capacidades blandas, pues les permite a las empresas contar con mayores índices de productividad, innovación, desarrollo y, con equipos altamente entrenados en habilidades que les facilita resolver de forma más rápida, creativa y asertiva los problemas del día a día, esto sin descuidar ni negar la importancia de las habilidades técnicas”, manifestó Carolina Saggiomo, gerente de formación de Adecco.

Dentro de su estudio, la firma resalta que el 86% de los encuestados dice haber desarrollado cursos o talleres de formación por su propia cuenta, resultado que contrastado con el bajo porcentaje de personas que manifestaron haberlos recibido en las empresas donde han trabajado, refleja la necesidad que sienten los colombianos de contar este tipo de espacios donde puedan desarrollar habilidades blandas y técnicas. Este hecho se ve materializado en la respuesta del 92% de los participantes, quienes opinan que estos espacios hacen que sus perfiles profesionales sean mucho más atractivos y aumenten sus posibilidades de ser contratados.

No obstante, el 49% de los encuestados no estaría dispuesto a pagar para formarse en habilidades blandas o técnicas, mientras que el 38% estaría dispuesto a pagar entre 350.000 y 700.000 pesos, mientras que el 13% restante estaría abierto a pagar una cifra superior. “Este resultado se puede interpretar como un área de oportunidad que deben valorar las compañías, ya que los empleados esperan poder tener estos espacios de desarrollo personal y profesional con su acompañamiento y no tener que hacerlo por su propia cuenta, como lo reflejan los resultados del estudio. Las empresas deben ver la capacitación de su personal como una inversión que vale la pena para así tener un retorno operativo”, aseguró Saggiomo.

En cuanto al número de cursos de formación dado por las compañías, el 41% ha recibido entre 1 y 3, seguido del 25% que no ha recibido ninguno y el 19% que ha tenido entre 4 y 6. Igualmente, este mismo grupo dio a conocer que los cursos o talleres de formación en habilidades blandas que han recibido dentro de sus organizaciones son sobre trabajo en equipo (22%), Liderazgo (15%) y Comunicación (12%).

Por su parte, los encuestados también manifestaron con porcentajes muy reñidos los cursos de formación en habilidades blandas que esperarían recibir de la mano de las organizaciones donde laboran, encabezados por liderazgo (15%), negociación (11%), resolución de problemas (11%), habilidades comerciales (10%), y comunicaciones con un(10%).

Hablando de metodologías, existe una gran oportunidad a través del coaching, que son entrenamientos personalizados para desarrollar habilidades específicas, pues llamó la atención del 44% de los encuestados, seguida por talleres con el 24%.

Para todas estas necesidades de formación, Adecco Colombia ofrece soluciones desarrolladas específicamente para cada empresa y equipo de trabajo, enfocadas en apoyar equipos de alto desempeño mediante el desarrollo de sus habilidades blandas y técnicas a través de talleres, conferencias, experiencias al aire libre con actividades lúdicas de riesgo controlado, a través de metáforas que recrean el ambiente de cuentos e historias, que presentan problemáticas para desarrollar el trabajo colaborativo, liderazgo, pensamiento estratégico y creativo.

