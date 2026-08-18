¿Los colombianos se siguen endeudando para comprar vivienda? Así está el panorama

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el segundo trimestre de 2026, se otorgaron créditos para comprar vivienda en Colombia a 38.908 hogares, cerca de 1.000 menos que en el mismo periodo del año anterior.

En pesos corrientes, el total desembolsado creció 6,4 % frente al segundo trimestre de 2025, hasta COP 6,95 billones. Pero esa cifra engaña un poco: cuando el DANE descuenta el encarecimiento de la construcción, el crecimiento real de los desembolsos fue de 0 %. Dicho de otro modo, las entidades financieras prestaron más plata, pero solo porque las viviendas cuestan más, no porque haya más colombianos accediendo a crédito, según el informe de la entidad estadística.

Crédito hipotecario vs. leasing habitacional

Los créditos hipotecarios tradicionales, que son la forma más común de financiar vivienda en el país y concentraron 34.717 de los 38.908 desembolsos del trimestre, registraron una caída de 3,2 % en términos reales frente al mismo trimestre de 2025. En número de operaciones, la reducción fue de 4,3 %.

El leasing habitacional, en cambio, creció 15,3 % en valor real y 14,4 % en número de contratos. Es decir, menos colombianos tomaron un crédito hipotecario convencional, pero más optaron por el leasing, una modalidad en la que (a grandes rasgos) la entidad financiera entrega al usuario la tenencia del inmueble para que lo habite, a cambio del pago de cuotas. Al vencimiento del plazo, el usuario puede ejercer una opción de compra y quedarse con la vivienda, o devolvérsela a la entidad.

Puede interesarle: El 91 % de las viviendas en Colombia no tiene seguro contra terremotos: Fasecolda

Financiamiento para VIS, el segmento que más creció

Mientras el crédito hipotecario en general se frenó, la vivienda de interés social (VIS) fue la excepción. En el segundo trimestre de 2026 se otorgaron 24.969 créditos para comprar VIS, un 9 % más que en el mismo periodo de 2025. Eso representa el 64,2 % de todos los desembolsos del trimestre en número de operaciones, y el 42,1 % en valor.

Tanto la VIS nueva como la usada crecieron: la primera, 4,9 % en número de unidades; la segunda, 24,4 %. En términos de valor real, el comportamiento fue similar: 13,7 % para vivienda nueva y 33,5 % para usada, según el DANE.

¿Dónde se piden más créditos de vivienda?

Bogotá concentró más de un tercio de todos los créditos solicitados en el trimestre: 13.685 desembolsos, el 35,2 % del total nacional. Le siguieron Antioquia con 5.824 (15 %), Valle del Cauca con 3.620 (9,3 %) y Cundinamarca con 3.101 (8 %). Entre estas cuatro regiones sumaron el 67,4 % de las operaciones del país.

No todos los departamentos corrieron la misma suerte, sin embargo. Casanare cayó 38,6 % en valor real, Caquetá 30,5 % y Córdoba y Nariño 27,8 % cada uno. En el otro extremo, Risaralda creció 27,1 %, Bolívar 26,6 % y Boyacá 18,1 %.

El perfil de quienes se endeudan

El boletín del DANE también revela el perfil de quien se endeuda para comprar casa o apartamento en Colombia. En el segundo trimestre de 2026, las mujeres representaron el 51,8 % de los créditos otorgados, frente al 48,2 % de los hombres.

Por edad, la franja más activa fue la de 30 a 39 años, que concentró el 37,4 % del valor total de los desembolsos. Los rangos de 30 a 34 años y de 35 a 39 años lideraron también en número de operaciones, con 7.890 y 7.215 créditos respectivamente. En tercer lugar quedó el grupo de 40 a 44 años, con 5.738. Entre estos tres rangos sumaron el 53,6 % de todos los desembolsos del trimestre.

En cuanto al plazo, la mayoría optó por créditos de entre 16 y 20 años: 23.724 de los 38.908 desembolsos totales, es decir, más de la mitad.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.