Los jóvenes que no estudian ni trabajan: radiografía de este fenómeno en Colombia

Encontrar empleo en Colombia es un desafío, especialmente para los jóvenes. Según las más recientes cifras del DANE, la tasa de desempleo nacional se ubica en 8,6 %. Sin embargo, entre las personas de 15 a 28 años el panorama es distinto, pues para ellos asciende al 14,8 %.

Cada cierto tiempo vuelve al debate el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, comúnmente llamados ‘ninis’.

Gran parte de la alta tasa de desempleo juvenil podría explicarse por razones académicas. Sin embargo, el fenómeno de la población que no estudia ni trabaja despierta una atención especial.

El DANE informa que, para el trimestre comprendido entre junio y agosto del presente año, la población de 15 a 28 años que no estudiaba ni se encontraba ocupada se contó en 2.382.000 personas. En otras palabras, dos de cada diez jóvenes en Colombia son ‘nini’ (el 21,4 %, si se quiere ser más exacto).

Como en otros componentes del mercado laboral, este panorama es más negativo para la población femenina pues, por sexo, la contribución de los hombres a esta población es del 7 %, mientras que la de las mujeres es del 14,4 %.

Como lo reflejan diversos análisis, una parte importante de lo anterior se explica por la enorme carga en labores de cuidado del hogar no remunerada que recae sobre las mujeres. En el país, por cada hombre que se dedica a labores del cuidado del hogar no remuneradas hay casi ocho mujeres.

En suma, la radiografía nacional muestra que los jóvenes en edad de trabajar son 11,1 millones, de los cuales 2,3 millones son ‘ninis’ (775.000 son hombres y 1,6 millones son mujeres).

Un panorama que no es exclusivo de Colombia

Como lo muestra el más reciente informe “Juventud en cambio”, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan se mantuvo cercana al 30 %. El porcentaje más alto corresponde a la población entre 15 y 19 años, donde alcanza alrededor del 53 %.

Como lo explica la OIT, una parte importante de este problema se debe a las precarias condiciones económicas que presentan muchas familias. Son muchos los jóvenes que abandonan la escuela con la intención de emplearse y así ayudar en su hogar, pero se enfrentan a la realidad de un mercado laboral que carece de oportunidades.

“En este sentido, se ha constatado la eficacia de las medidas de protección social, como las transferencias en efectivo o las ayudas alimentarias, para ayudar a los hogares pobres a gestionar riesgos y asegurar la educación de los hijos. Ante el abandono escolar, estas iniciativas han resultado eficaces para brindar a estos jóvenes una segunda oportunidad de proseguir estudios y formación”, señala la OIT en su informe.

Para la organización, resulta relevante que tanto gobiernos, empleadores, trabajadores y los propios jóvenes realicen acciones coordinadas en pro de la mitigación de este fenómeno, pues un dato importante es que la juventud tiene un enorme potencial de transformación social y económica para la región.

Los sectores que más emplean jóvenes en Colombia

Comercio y reparación de vehículos: 970.000 (18,6 % de la población joven ocupada)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 712.000 (13,6 %)

Industrias manufactureras: 585.000 (11,2 %)

Alojamiento y servicios de comida: 536.000 (10,3 %)

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana: 487.000 (9,3 %).

Los sectores que menos emplean jóvenes en Colombia

Actividades inmobiliarias: 65.000 (1,2 %)

Suministro de servicios públicos: 68.000 (1,3 %)

Explotación de minas y canteras: 83.000 (1,6 %)

