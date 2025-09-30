Se acentúa la carga del cuidado del hogar sobre las mujeres en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Diseñor El Espectador

La economía del cuidado representa un peso clave en Colombia. Según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado del DANE, las actividades no remuneradas equivalen a más del 19 % del Producto Interno Bruto.

El reto no solo está en su falta de visibilidad, sino en el marcado desequilibrio: son las mujeres quienes asumen la mayor parte de estas labores frente a los hombres.

Según las cifras más recientes del DANE, en Colombia más de 7 millones de mujeres no trabajan porque se dedican a labores de cuidado no remuneradas en el hogar. En contraste, esta situación solo alcanza a unos 919.000 hombres. En otras palabras, por cada hombre que asume estas tareas, casi ocho mujeres cargan con ellas.

Los datos también muestran que esta problemática se intensificó en agosto, cuando 250.000 mujeres se sumaron a este grupo, dejando de trabajar o de buscar empleo para dedicarse a las labores del cuidado del hogar. En contraste, 19.000 hombres hicieron lo contrario: abandonaron estas labores para emplearse o buscar trabajo.

En la encuesta de Pulso Social también se hace evidente esta realidad, pues ante la pregunta “¿en qué actividad ocupó la mayor parte de su tiempo la semana pasada?”, el 14,7 % de los hombres respondió que en oficios del hogar, mientras que el 48,4 % de las mujeres respondió lo mismo. De hecho, esa fue la respuesta más popular entre las mujeres, mientras que en los hombres fue trabajando, con el 69 %.

Todo esto pese a que las mujeres gozan de una mayor formación académica en Colombia pues, según la Encuesta de Calidad de Vida, cerca del 37 % de ellas han alcanzado un nivel de educación superior, mientras que esta tasa en ellos es del 27,5 %

Parte de esta realidad también se traduce en que el 21,4 % asegura que se siente sobrecargada con las tareas del hogar, mientras que el 8,1 % de los hombres dice lo mismo.

Toda esta carga no solo se traduce en una barrera para que más mujeres puedan ser parte del mercado laboral, sino que entre quienes tienen un trabajo, implica prácticamente una doble jornada.

En ciudades como Bogotá, según un análisis publicado por la Universidad Nacional, las mujeres que trabajan y realizan labores de cuidado en el hogar tienen una doble jornada de 10 horas diarias en promedio. Las mujeres casadas realizan dos horas más el trabajo en el hogar que las solteras.

Expertos concluyen que parte de los alivios que podrían recibir las mujeres en esta materia incluye una participación más protagónica del Estado. Esto incluye la redistribución de estas cargas en establecimientos como guarderías, jardines y centros de atención a adultos mayores.

También es necesario un cambio cultural que lleve a los hombres a asumir una mayor responsabilidad en estas tareas, de modo que las horas dedicadas al cuidado del hogar se repartan de manera cada vez más equitativa con las mujeres.

Las empresas, vía reforma laboral, también podrían ayudar con políticas de flexibilidad laboral (teletrabajo, horarios flexibles, licencias parentales compartidas), que permitan a los cuidadores (especialmente a las mujeres) conciliar de mejor forma su vida laboral con la familiar

