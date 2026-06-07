Precios bajos, importaciones y El Niño: los retos del sector arrocero colombiano en 2026

Los problemas actuales del arroz están atados a la crisis que se dio en 2025. Imagen de referencia. Foto: José Vargas

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El sector arrocero colombiano sigue enfrentando importantes desafíos por la presión sobre los precios del cereal, los elevados costos de producción, la incertidumbre por un posible fenómeno de El Niño y una mayor competencia de las importaciones.

Los problemas actuales del sector arrocero están atados a la crisis que se dio en 2025; de hecho, los bajos precios llevaron a los productores a organizar dos paros el año pasado.

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Datos recopilados por Investigaciones Económicas de Bancolombia muestran que en 2024 y 2025 los precios promedio mayoristas del arroz paddy (arroz en cáscara) registraron caídas de 1,7 % y 17 %, respectivamente, mientras que los del arroz blanco retrocedieron 2,9 % y 9,8 %.

La tendencia se ha mantenido en los primeros meses de 2026: entre enero y abril, los precios promedio presentaron reducciones anuales de 4,8 % en el arroz paddy y de 11,4 % en el arroz blanco.

Mientras en el mercado los precios caen, los costos de producción siguen subiendo. El Índice de Precios al Productor muestra que insumos como abonos y plaguicidas se mantienen elevados tras el choque de 2022. En 2025 estos costos aumentaron 6,5 % y entre enero y abril de este año el incremento fue de 3,7 %.

“Este desbalance entre ingresos y costos continúa presionando la rentabilidad del cultivo y las decisiones de siembra”, dice el análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia.

La menor rentabilidad está impactando la siembra, incluso en zonas altamente competitivas. Aunque Meta y Casanare concentraron el 52 % del área sembrada de arroz en 2025 y continúan liderando la producción nacional, ya se evidencia una desaceleración en la dinámica de siembra. El año pasado, en el caso de Meta, el área sembrada disminuyó 23,6 %, mientras que en Casanare la reducción fue de 0,9 %.

A un panorama ya complejo se suma otro elemento: el fenómeno de El Niño. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que se instaure ese fenómeno climático en el próximo trimestre (junio-agosto) es del 80 %. Si bien el riesgo climático es importante, los precios continúan siendo el principal reto para los productores.

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Competencia de las importaciones

El informe también advierte que la presión por las importaciones de arroz se ha intensificado.

Entre enero y febrero de este año se registró un aumento de los flujos provenientes de Ecuador. Aunque por el conflicto diplomático con el país vecino, Colombia implementó un arancel para el arroz importado, la informalidad sigue siendo un factor de preocupación, resalta el análisis.

Hace una semana, se confirmó el levantamiento de los aranceles (que alcanzaron el 100 %) impuestos entre Colombia y Ecuador.

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Los precios internos del arroz en Ecuador disminuyeron 19 % en 2025 y acumularon una caída de 23 % entre enero y abril de 2026. Esta situación ha incrementado la competitividad de este producto frente al nacional.

Con corte a febrero, ese país se consolidó como el principal origen de las importaciones de arroz hacia Colombia, con un crecimiento de 56 % frente al mismo periodo del año anterior.

Otro de los retos es el desmonte arancelario establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que contempla la eliminación gradual de los aranceles hasta 2030.

En 2026, el cupo de arroz estadounidense que puede ingresar a Colombia sin pagar arancel alcanzó las 102.452 toneladas y ya fue asignado en su totalidad. Las importaciones que superen ese volumen deberán pagar un arancel de 18,5 %.

“En los últimos años, la cadena ha avanzado enormemente en productividad y capacidades industriales. La cercanía hacia el desmonte del arancel y de otras medidas de protección exige acelerar aún más ese proceso de eficiencia y competitividad”, dice el informe de Investigaciones Económicas de Bancolombia.

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