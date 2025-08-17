Los sectores que más ganan y pierden con presupuesto 2026 que presentó el gobierno

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El martes, las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y de la Cámara de Representantes están citadas para iniciar el primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026.

La administración de Gustavo Petro busca que el Congreso le apruebe un presupuesto para 2026 por unos $556,9 billones, que incluye una ley de financiamiento por $26,3 billones (en la práctica una tributaria para financiar el presupuesto).

El gobierno ya usó esta estrategia en 2024 y, como el Congreso no aprobó la tributaria (en ese momento por $12 billones), el presupuesto de este año quedó desfinanciado.

Le recomendamos: Presupuesto 2026: los deseos del gobierno no se compadecen con la realidad fiscal

El monto global del presupuesto se debe aprobar antes del 15 de septiembre. En primer debate, las comisiones económicas conjuntas deberán dar el visto bueno al proyecto antes del 25 de septiembre y en segundo debate, las plenarias de Senado y Cámara, deberán aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre. Si para esa fecha no hay luz verde del Legislativo, el presidente Petro podrá expedirlo por decreto (como ocurrió con el Presupuesto 2025).

Las cuentas del gobierno preocupan. El Observatorio Fiscal de la Javeriana dijo esta semana que el presupuesto es “poco realista”, no solo porque depende de una ambiciosa tributaria, sino también porque el recaudo tributario estaría “inflado”.

De los $556,9 billones del Presupuesto General de la Nación 2026, el 65,7 % se destina a funcionamiento ($365,7 billones), 18,4 % a deuda ($102,4 billones) y 15,9 % a inversión ($88,8 billones).

En comparación con el presupuesto de 2025, el de 2026 creció 3,7 % real (ajustado por inflación), impulsado por el funcionamiento (creció 8,8 %) e inversión (6,9 %). El servicio de la deuda cae 6,9 %.

También: Lo que dice el PIB sobre la salud de la economía: ¿buenas o malas noticias?

De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Javeriana, cinco sectores concentran más del 70% del total asignado. El mayor monto se destina al servicio de la deuda, con $99 billones; seguido de Educación, con $88 billones; Salud y Protección Social, con $78 billones; Defensa y Policía, con $66 billones y Trabajo, con $59 billones.

El resto de los recursos se reparte entre Hacienda ($36 billones), otros sectores agrupados ($51 billones), y áreas como Transporte, Minas y Energía, Igualdad y Equidad, la Rama Judicial, la Fiscalía e Inclusión Social.

Le recomendamos: Lo que dice el PIB sobre la salud de la economía: ¿buenas o malas noticias?

Presupuesto por sectores

Según el análisis del Observatorio Fiscal, en tota, 21 sectores recibirán más recursos en 2026, mientras que 10 sectores presentan reducciones.

Por monto, estas son las principales variaciones reales (ajustadas por inflación) en la asignación por sectores entre 2025 y el proyecto de 2026:

Los mayores aumentos se concentran en sectores sociales: Salud y Protección Social sube $8,2 billones; Educación, $6,7 billones; Trabajo, $5 billones; Defensa y Policía, $4,4 billones e Inclusión Social y Reconciliación, $3,9 billones.

Se proyectan reducciones en Vivienda, Ciudad y Territorio, que pierde $1,5 billones; Agricultura y Desarrollo Rural, $1,4 billones; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, $800.000 millones; Igualdad y Equidad, $700.000 millones; e Información Estadística, $400.000 millones.

Ahora bien, en términos porcentuales:

Los mayores aumentos se registran en Registraduría, con un crecimiento del 66 % ($2,8 billones), Inclusión Social y Reconciliación, que sube 36 % ($3,9 billones), Planeación, con un aumento del 33 % ($0,4 billones), Transporte, que crece 22 % ($3,8 billones), y Ciencia, Tecnología e Innovación, con una variación positiva del 29 % ($0,1 billones).

Por el lado de las reducciones, se destacan Deporte y Recreación, que cae 39 % ($0,2 billones), Información Estadística, con una reducción del 31 % ($0,4 billones), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que baja 28 % ($0,8 billones), Agricultura y Desarrollo Rural, con una disminución del 25 % ($1,4 billones), y Vivienda, Ciudad y Territorio, que pierde 17 % ($1,5 billones).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.