Las pymes de EE. UU., las más golpeadas por los aranceles de Trump

Los importadores estadounidenses pasaron meses preguntándose si debían acumular existencias para sobrevivir a las amenazas arancelarias globales del presidente Donald Trump o esperar a ver si se trataba de un farol. Ahora que los aranceles generalizados llevan casi un mes en vigor, el dolor de pagarlos está sustituyendo a la frustración de la incertidumbre.

Esta es una de las conclusiones de una encuesta realizada a 336 pequeñas y medianas empresas por Freightos, una plataforma de reserva de carga con sede en Barcelona. Casi la mitad de los encuestados entre el 19 de agosto y el 9 de septiembre afirmaron que sus costes habían aumentado un 20 % o más, y aproximadamente la misma proporción afirmó haber reducido los volúmenes de envío debido al aumento de los gastos.

Los resultados se suman a las pruebas anecdóticas de que los impuestos a la importación están afectando más a las empresas pequeñas que a sus competidores más grandes.

“Lamentablemente, las pequeñas y medianas empresas están soportando el peso de la guerra comercial”, afirmó Adam Lewis, presidente de Clearit Customs Brokerage. “A diferencia de las grandes empresas, no cuentan con el mismo aislamiento ni la misma sofisticación para absorber los frecuentes cambios arancelarios, las fluctuaciones monetarias y el aumento de los costes”.

Casi el 60 % de los encuestados afirmó que las políticas de Washington han debilitado la posición de Estados Unidos como socio comercial, frente al 6 % que afirmó que la han reforzado. Casi una cuarta parte afirmó que el impacto ha sido desigual en función del país y el sector, mientras que el 5 % no ha observado cambios significativos y el 7 % considera que es demasiado pronto para sacar conclusiones, según Freightos.

Cuando se les preguntó sobre las perspectivas para las ventas de vuelta al colegio y las vacaciones, el 52 % de los propietarios de carga dijeron que esperaban que esas temporadas clave para la demanda de los consumidores fueran más flojas de lo habitual. En comparación, el 35 % esperaba que las ventas en torno al Día de los Caídos fueran más flojas de lo normal cuando se les hizo la misma pregunta a finales de mayo, según la encuesta de Freightos.

“Las expectativas de nuevos aranceles o de ampliación de los ya existentes, así como los derechos aplicados en virtud de los acuerdos comerciales de las últimas semanas, hacen que los transportistas se preparen para afrontar retos posiblemente más graves para sus negocios”, afirmó Judah Levine, director de investigación de Freightos. “No solo estamos asistiendo a una perturbación temporal, sino a cambios estructurales potencialmente a largo plazo en las estrategias internacionales de abastecimiento y fijación de precios”.

