China inicia investigaciones dirigidas al sector estadounidense de semiconductores

China ha iniciado dos investigaciones dirigidas al sector estadounidense de semiconductores antes de las conversaciones previstas entre ambos países sobre comercio y otras cuestiones.

El Ministerio de Comercio anunció el sábado en un comunicado que ha abierto una investigación antidumping relacionada con determinados chips analógicos fabricados en Estados Unidos, el tipo de productos que comercializan Texas Instruments Inc. y Analog Devices Inc. Al mismo tiempo, el ministerio también ha iniciado una investigación antidiscriminatoria sobre las medidas estadounidenses contra el sector chino de chips, según otro comunicado.

Las investigaciones se producen poco después de que Estados Unidos añadiera 23 empresas más con sede en China a su lista de entidades, que impone restricciones a las empresas que se considera que “actúan en contra de la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.

La reprimenda pública de China a las medidas comerciales de Estados Unidos crea un ambiente tenso para el inicio de una reunión de varios días entre altos funcionarios de ambas partes. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Madrid para discutir cuestiones comerciales, económicas y de seguridad nacional. Las conversaciones se producen tras meses de idas y venidas en las negociaciones comerciales y una pausa en los elevados aranceles de la administración Trump sobre China, mientras ambas partes tratan de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable.

Los semiconductores se han convertido en un terreno clave de disputa, ya que Estados Unidos ha cortado el acceso de China a los aceleradores de inteligencia artificial más avanzados y ha utilizado la concesión de licencias de algunos equipos menos potentes de Nvidia Corp. como moneda de cambio, aunque los funcionarios chinos han rechazado esta medida y han expresado sus reservas sobre los riesgos para la seguridad.

El estado incierto de las negociaciones también se ha reflejado recientemente en el primer uso por parte de China de una investigación denominada “anti-elusión”, que ha dado lugar a la imposición de derechos antidumping sobre las importaciones de fibra óptica estadounidense. Según la televisión estatal, se espera que esta herramienta desempeñe un papel más importante en el futuro.

“En los últimos años, Estados Unidos ha adoptado una serie de prohibiciones y restricciones contra China en el ámbito de los circuitos integrados, incluidas investigaciones 301 y medidas de control de las exportaciones”, afirmó un portavoz del Ministerio de Comercio en otra declaración. “Se sospecha que esas prácticas proteccionistas constituyen una discriminación contra China y suponen una contención y represión del desarrollo de China en el ámbito de los chips informáticos avanzados y las industrias de alta tecnología, como la inteligencia artificial”.

Los funcionarios de la Representación Comercial de Estados Unidos y los portavoces de Texas Instruments y Analog Devices no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las conversaciones entre Bessent y He abarcarán, entre otros asuntos, la situación de TikTok, de ByteDance Ltd., un servicio que, según las estimaciones del presidente Donald Trump, podría tener un valor de hasta US$500.000 millones para Estados Unidos. TikTok tiene hasta la próxima semana para llegar a un acuerdo que garantice la continuidad de sus operaciones en Estados Unidos, aunque estos plazos ya se han ampliado varias veces este año. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también se incluirán en la agenda las medidas para combatir el blanqueo de capitales.

China anunció en enero que investigará las acusaciones de que Estados Unidos vende chips de gama baja a precios de dumping y subvenciona injustamente a sus propios fabricantes de chips, lo que supone una de las medidas de represalia más contundentes de Pekín contra las sanciones tecnológicas estadounidenses. La investigación antidumping durará aproximadamente un año y podrá prorrogarse otros seis meses si es necesario, mientras que la investigación contra los subsidios injustos suele durar unos tres meses, según el regulador comercial.

