Aranceles: Unión Europea y Estados Unidos buscan destrabar acuerdo sobre acero y aluminio

Este lunes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial Jamieson Greer se reunirán en Bruselas con los ministros de comercio de la Unión Europea para intentar destrabar el acuerdo arancelario sobre acero y aluminio.

El diálogo llega marcado por las exigencias de Washington, que condiciona cualquier avance a que la UE flexibilice parte de su regulación digital, y por la advertencia europea de que en esta primera visita no se esperan decisiones ni compromisos nuevos.

Las claves del encuentro de este lunes

La visita de Lutnick y Greer es la primera desde que en julio ambas partes alcanzaron un acuerdo comercial que fijó un arancel estadounidense del 15 % para muchos productos europeos y, a cambio, el compromiso de la UE de eliminar tarifas sobre bienes industriales y algunos productos agrícolas y alimentarios de EE. UU.

El pacto también dejó sobre la mesa la meta de seguir reduciendo otros gravámenes, incluido el arancel del 50 % al acero y al aluminio europeo, que Bruselas igualó con su propio 50 % para las importaciones que excedan cierta cuota.

En esta ronda de conversaciones, Washington dejó claro que cualquier acuerdo en materia de acero y aluminio depende de que la UE retire parte de sus normas que regulan a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

Lutnick planteó que “si quitan el pie de este marco regulatorio y lo hacen más atractivo para nuestras empresas, puedan beneficiarse de cientos de miles de millones, posiblemente un billón de inversión”.

Esta discusión, precisamente, fue uno de los puntos centrales de su reunión con Henna Virkkunen, la zar tecnológica del bloque.

Del lado europeo, el mensaje ha sido de cautela. El jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic, afirmó que esta jornada “no se trata de negociaciones, sino de hacer inventario”, y varios ministros anticiparon que no ven condiciones para avances concretos.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, señaló que las demandas de EE. UU. incluyen aspectos que van más allá del comercio, como “la estructura de todo nuestro marco regulatorio digital”.

A esto se suma el malestar europeo por la decisión de Washington de ampliar su arancel del 50 % sobre acero y aluminio a más de 400 productos del bloque, lo que ha reavivado temores de que el acuerdo alcanzado hace unos meses esté siendo vaciado.

Estados Unidos, por su parte, reclama que la UE no ha avanzado con la rapidez esperada en la implementación del pacto, recordando que el Parlamento Europeo aún no lo ha ratificado formalmente.

Las conversaciones también están atravesadas por otros frentes de fricción y cooperación. Bruselas y Washington intentan coordinarse frente a China, especialmente en lo relacionado con los minerales críticos utilizados en la industria y la defensa.

Además, sobre la agenda pesa el nuevo intento de EE. UU. por impulsar un plan para el fin de la guerra en Ucrania, elaborado sin la participación europea y que ha obligado a los líderes del bloque a reaccionar rápidamente para incluir sus posiciones.

Para algunos gobiernos, como el de Polonia, el diálogo con Washington será clave. Michal Baranowski, subsecretario de Estado de ese país, sostuvo que Estados Unidos “depende de la implicación europea y de nuestra contribución a la prosperidad económica y al apoyo militar a Ucrania”.

