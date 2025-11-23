El dólar vuelve sobre los COP 3.800: ¿se alejará del “piso” de las últimas semanas?

Desde los COP 5.100 de noviembre de 2022, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja. Este año, por ejemplo, pasó de los COP 4.400 a los 3.700. Foto: Getty Images - LockieCurrie

El dólar cerró la semana con una señal que rompe la comodidad de quienes veían el billete verde rondando los COP 3.700: para este lunes 24 de noviembre, la Superintendencia Financiera fijó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en COP 3.808,77, un salto frente a los 3.741,27 del viernes.

El movimiento confirma que la ventana del dólar “barato” empezó a estrecharse.

En una semana marcada por datos mixtos desde Estados Unidos, proyecciones más prudentes de los analistas y una recuperación paulatina de la divisa, el mercado cambiario colombiano entró en una fase de transición. Dejó atrás el piso de COP 3.700 y se mueve hacia un rango más cercano a los COP 3.800.

La tendencia es clara si se mira el comportamiento reciente:

El 18 de noviembre, la divisa cerró en COP 3.722.

El 19, cayó a COP 3.712,50.

El 20, pegó un salto hasta COP 3.763.

El 21, cerró en COP 3.805,35, con máximos intradía de COP 3.823,99.

El ajuste no implica un cambio violento en la tendencia, pero sí muestra que el peso colombiano perdió parte del impulso excepcional de las últimas semanas. Las explicaciones vienen de tres frentes.

Estados Unidos vuelve a mover la aguja

El informe laboral estadounidense trajo una mezcla compleja: el desempleo subió a 4,4 %, pero la creación de 119.000 empleos triplicó las expectativas.

Esa dualidad deja a la Reserva Federal sin un guion claro para diciembre. Hay más dudas sobre cuántos recortes de tasas vienen, y un dólar global con señales de fortalecimiento moderado.

Con regularidad, la regla es simple. Si la Fed tiene poca claridad, hay más cautela en mercados emergentes, lo que significa menos espacio para un peso tan preciado.

El efecto Nvidia, versión 2025

Los resultados sólidos de Nvidia reforzaron el apetito por riesgo en los mercados internacionales, lo que suele favorecer a monedas emergentes cuando el mensaje es de optimismo.

Sus previsiones empujan la idea de que la inteligencia artificial se encuentre en una burbuja, lo que alivió las preocupaciones que se habían extendido por todo el sector tecnológico.

Las ventas rondarán los USD 65.000 millones en el trimestre que finaliza en enero, según informó el fabricante de chips. Los analistas habían estimado una media de USD 62.000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Pero la volatilidad que generan estos reportes también produce olas cortas. Esta vez la ola empujó al dólar al alza durante parte de la semana.

3. El papel de Colombia

Lo que impulsó la apreciación del peso este año sigue ahí, pero con menor fuerza.

Por un lado, el Ministerio de Hacienda ha vendido USD 4.100 millones en 2025, pero el mercado asume que esa estrategia ya está cerca de su límite operativo.

Por otro, las expectativas de tasas más altas en Colombia por la discusión del salario mínimo siguen fortaleciendo al peso, pero no al punto de sostener una TRM en 3.700 por mucho más tiempo.

Si bien el debate del salario mínimo arranca, como es de esperarse, con una alta expectativa, hasta el 1 de diciembre se sabrá cuáles son las cartas sobre la mesa para cada actor: desde el Gobierno y sindicatos, hasta gremios y analistas.

La reforma tributaria también se asoma. Este martes se debate en el Congreso la hoja de ruta fiscal que propone Hacienda para “salvar patria” ante el hueco en el presupuesto de 2026.

¿Qué ven los analistas en el dólar?

La nueva fotografía que entrega Fedesarrollo confirma un giro suave en el sentimiento del mercado.

Para noviembre , los analistas esperan la tasa de cambio entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

Para diciembre, la expectativa ya es de un dólar alrededor de COP 3.900, una caída desde el pronóstico anterior (COP 4.000).

Los modelos de bancos y centros de investigación también recogen la misma idea:

Banco de la República : TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025.

Banco de Bogotá: COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

El dólar ya salió del “valle” de los COP 3.700, pero tampoco hay señales de que vaya a dispararse. Esto, como se sabe, depende de muchos factores. Actualmente, el escenario más probable, según encuestas y bancos, es este:

Un tipo de cambio moviéndose entre COP 3.780 y COP 3.850 en el corto plazo, un cierre de año más cerca de los COP 3.900 y una normalización hacia el rango COP 4.000–4.100 en 2026 y 2027.

Por ahora, la moneda estadounidense dejó atrás su punto más bajo en tres años, y el mercado parece acomodarse a un dólar moderadamente más alto. Colombia no está, ni de lejos, en la montaña rusa de 2022, pero sí en un momento en el que cada dato económico internacional tiene un impacto inmediato en el bolsillo colombiano.

