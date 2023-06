Arranca debate de la reforma pensional: estos son los puntos claves de la discusión

Imagen de referencia / Getty Images Foto: Getty Images

Este jueves arrancaron formalmente los debates de la reforma a las pensiones, una de las principales iniciativas en la agenda de cambios propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.

Así como con los proyectos de reforma a la salud o al sistema laboral, la pensional arrastra críticas y puntos clave para su discusión, así como bondades que también han sido destacadas por analistas y expertos.

El debate debía haber empezado este miércoles, pero no fue posible por falta de quórum (hecho que fue denunciado por senadores afectos al Gobierno como maniobras dilatorias de la oposición). La sesión de este jueves comenzó sin la presencia de la presidenta de la comisión séptima del Senado (la discusión está siendo guiada por el vicepresidente).

Las líneas rojas y las bondades

Lo primero que hay que decir es que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que el país necesita reformular las reglas del sistema pensional.

¿Por qué? En esencia, porque es un sistema pensional que no sirve para pensionarse. O, al menos, sólo le funciona a uno de cada cuatro adultos mayores en edad de recibir este beneficio.

Por otro lado, también castiga duramente a los trabajadores que a lo largo de su vida han cotizado poco o esporádicamente. Y este es un escenario amplísimo si se tiene en cuenta que la informalidad laboral supera el 50 % en el país y que el 90 % del tejido empresarial está compuesto por mipymes.

En otras palabras, es de esperar que la mayoría de los trabajadores no tengan un récord de empleo estable, continuo y con cotizaciones altas.

Y, para sumarle cereza al pastel, el sistema termina por premiar a quienes menos lo necesitan, vía subsidios de pensiones altas en el régimen de Colpensiones (prima media).

Por este lado es que llegamos a la primera gran línea de debate: el monto de cotización que iría para Colpensiones en el pilar contributivo, que en este punto está en tres salarios mínimos.

Casi nadie (exceptuando al Gobierno y los sindicatos) está de acuerdo en este monto, pues argumentan que esto implicaría un golpe devastador para los fondos privados de pensión (con un coletazo al mercado de capitales en el país) y terminaría por darle más oxígeno a los subsidios a las pensiones altas de Colpensiones.

Por otra parte, varias voces han pedido que se modifiquen las edades de pensión (incrementarlas), pues debido al crecimiento demográfico en Colombia, el sistema bien podría volverse insostenible en apenas unos años: pocos jóvenes cotizando, muchos adultos mayores recibiendo pensiones (o en necesidad de hacerlo).

Pero modificar la edad de pensión (que es calificado por algunos como la jugada fiscal más responsable) es, a su vez, una granada política que nadie parece estar dispuesto a activar (ni siquiera un gobierno que utiliza con frecuencia la palabra cambio).

En el bando de las bondades, una variedad de analistas ha aplaudido la creación de los pilares solidario y semicontributivo (que justamente busca cubrir a los trabajadores que cotizaron, pero no alcanzan una pensión).

El pilar solidario busca asistir a quienes hoy están prácticamente excluidos del sistema. Si se aprueba la reforma tal como quedó en la ponencia, los hombres de 65 años y las mujeres de 60 años que no tengan pensión y cumplan con ciertos criterios recibirán una renta básica correspondiente a la línea de pobreza extrema certificada ($223.000), monto que se actualizará cada año. La ponencia que se debate este jueves en la Comisión Séptima del Senado introdujo una reducción en la edad de las mujeres, pues en el proyecto original era de 65 años.

El pilar semicontributivo tiene en la mira a las personas que comienzan a cotizar, pero por diferentes razones no cumplen los requisitos del sistema actual y, así, quedan en una especie de limbo: sin pensión, pero con un monto de ahorro que puede no servir para mucho en la vejez. En el sistema actual se les devuelve a los no pensionados el dinero que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma quienes hayan cotizado más de 300 semanas y menos de 999 recibirán ese dinero como una renta vitalicia, aplicando los mismos requisitos de edad que en el pilar solidario. La modificación que se hizo en la ponencia fue subir el monto mínimo de semanas (que en el proyecto era de 150 semanas), ajustar la edad de las mujeres y aumentar el aporte estatal para el ahorro en Colpensiones para quienes no cumplen los requisitos del pilar solidario (a un 20 % adicional, antes era del 3 %).

