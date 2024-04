Así están los pilares de la reforma pensional, después de su paso por el Senado

De izquierda a derecha: la senadora ponente de la reforma, Martha Peralta; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Foto: Gustavo Torrijos

La reforma pensional recibió este martes en la noche el visto bueno de la plenaria del Senado, culminando así los dos primeros debates de la iniciativa, que ahora debe entrar a la Cámara de Representantes.

El proyecto tiene tiempos estrechos para su aprobación, pues debe estar listo antes del 20 de junio (plazo que se puede extender un poco si se convocan a sesiones extras en el Congreso).

Los debates de las últimas semanas han producido modificaciones importantes en puntos claves de la reforma, como el umbral de cotizaciones a Colpensiones o el manejo del fondo de ahorro pensional, que quedó en manos del Banco de la República en la propuesta aprobada por el Senado.

En general, una de las principales innovaciones que trae la reforma es el establecimiento de cuatro pilares sobre los que se soportará el sistema pensional. En general, la plenaria del Senado mantuvo la arquitectura planteada en la ponencia oficial, pero con algunos cambios, la mayoría avalados por el Gobierno.

¿Cuáles son los cuatro pilares y cómo funcionan?

Los cuatro pilares se dividen así: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario.

-Pilar solidario: En este se busca asistir a las personas más pobres y vulnerables, que hoy están prácticamente excluidas del sistema. Si se aprueba la reforma, tal como quedó aprobado en segundo debate, los hombres de 65 años y las mujeres de 60 años que no tengan pensión y cumplan con ciertos criterios recibirán una renta básica correspondiente a la línea de pobreza extrema certificada ($223.000), monto que se actualizará cada año.

El Senado incluyó en este pilar a las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 años con discapacidad, que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y que no cuenten con recursos; cuidadores de personas en condición de discapacidad que por su trabajo no cuentan con ingresos; pertenecientes a pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y a las comunidades campesinas que cumplan ciertos criterios.

-Pilar semicontributivo: En este pilar la reforma tiene en la mira a las personas que comienzan a cotizar, pero por diferentes razones no cumplen los requisitos del sistema actual y, así, quedan en una especie de limbo: sin pensión, pero con un monto de ahorro que puede no servir para mucho en la vejez. En el sistema actual se les devuelve a los no pensionados el dinero que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma quienes hayan cotizado más de 300 semanas y menos de 999 recibirán ese dinero como una renta vitalicia.

La plenaria del Senado cambio la fórmula para calcular las rentas de quienes no son beneficiarias del pilar solidario, pasando de un subsidio de 15 %, a uno de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres.

-Pilar contributivo: Aquí van todos los trabajadores formalizados del país. Y sus aportes al sistema se dividirán en dos vertientes si se quiere: una porción se irá, obligatoriamente, para Colpensiones, y otra para los fondos privados de pensión (las llamadas AFP).

El punto más álgido de la discusión, y que el Gobierno tuvo que concertar para tener los votos del Partido Liberal y de La U, fue justamente el umbral del pilar contributivo. O sea, qué monto se va para Colpensiones.

La ponencia establecía que todos los afiliados cotizarían a Colpensiones hasta tres salarios mínimos y de ahí en adelante en alguno de los fondos privados, una propuesta polémica porque según expertos y gremios esto no es sostenible a largo plazo.

Si bien buena parte de los analistas recomendaban bajar el umbral a uno o 1,5 salarios mínimos (como máximo), finalmente se aprobó en el Senado un umbral de 2,3 salarios.

Es decir, una persona que gane seis salarios mínimos, por ejemplo, cotizaría los primeros 2,3 en el sistema de reparto y la porción restante (3,7 salarios mínimos) se irían para las AFP. Un usuario que gane dos lo haría solo en Colpensiones.

El efecto más inmediato de este cambio es que Colpensiones se va a fortalecer y, por el contrario, los fondos de pensión verán un impacto en el tamaño de los recursos que administrarían si el proyecto se aprueba en formato actual.

-Pilar de ahorro voluntario: Aquí se encuentran todos los usuarios que quieran, como su nombre lo indica, hacer aportes voluntarios para elevar sus beneficios de pensión.

¿Por qué se está discutiendo una reforma pensional?

Lo primero que hay que decir es que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que el país necesita reformular las reglas del sistema pensional.

¿Por qué? En esencia, porque el colombiano es un sistema pensional que no sirve para pensionarse. O, al menos, sólo le funciona a uno de cada cuatro adultos mayores en edad de recibir este beneficio.

Por otro lado, también castiga duramente a los trabajadores que a lo largo de su vida han cotizado poco o esporádicamente. Y este es un escenario amplísimo si se tiene en cuenta que la informalidad laboral supera el 50 % en el país y que el 90 % del tejido empresarial está compuesto por mipymes.

En otras palabras, es de esperar que la mayoría de los trabajadores no tengan un récord de empleo estable, continuo y con cotizaciones altas.

Y, para sumarle cereza al pastel, el sistema termina por premiar a quienes menos lo necesitan, vía subsidios de pensiones altas en el régimen de Colpensiones (prima media).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.