Así se movería el dólar en los próximos días

En la semana del 3 de junio el dólar registró una importante alza que lo ubicó por encima del umbral de los $3.900, tras casi un mes de no alcanzar tales niveles. El viernes el billete verde cerró en $3.938, lo que se tradujo en un incremento de $76 frente al consolidado en el mismo día de la semana anterior, así como una variación de 1,96 %.

Según lo explicado por el economista principal de Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, una de las principales variables que afectó el precio del dólar fueron las elecciones en México, las cuales provocaron que las monedas de la región experimentaran una depreciación.

“Eso lo vimos el martes. Después lo que sucedió es que el movimiento se devolvió un poco en tanto la presidenta electa mandó mensajes de promercado”, detalló. Olarte también asegura que las necesidades de liquidez, así como la baja recaudación fiscal han influido en el dólar, aunque los mensajes dados por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla (en materia de responsabilidad fiscal y recorte de gastos) han dado confianza en los mercados y ayudado a que la curva de ascenso del dólar no esté tan disparada.

Pero también están las presiones propias que ejerce la economía de Estados Unidos que, recordemos, continúa batallando con una alta inflación mediante la insistencia de mantener altas las tasas de interés.

Mientras el crédito se mantenga caro, los incentivos para que en países como Colombia se adelanten inversiones extranjeras también se mantendrán al margen. Lo que dicen los analistas es que en la medida en que bajen las tasas de interés, la tendencia se revertirá y, al haber un mayor flujo de inversiones, también lo será en dólares, por lo que se experimentaría una divisa más económica frente al peso colombiano.

Sin embargo, el Banco Central de Estados Unidos (FED) ha dilatado el recorte de las tasas, por lo que no se esperaría una decisión en esta vía en el corto plazo. Sobre esto, el jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, Diego Franco, explica que las muchas previsiones apuntan a que este emisor dé sus primeros recortes en septiembre y diciembre. No obstante, sus cálculos lo llevan a pensar que tal decisión no se tomaría sino hasta 2025.

“Si no las bajan por el retroceso de la inflación, las bajarán por la presión de la recesión, para proteger la economía de un deterioro que va a llegar”, señala Franco.

Por su parte el vicepresidente ejecutivo de la banca de inversión Values AAA, Álvaro Humberto Ojeda, resalta que no se debe perder de vista otros escenarios que también impactan en la cotización del dólar, como lo es el escenario internacional cargado de tensiones políticas.

En este sentido, por ejemplo, si escala el conflicto en Medio Oriente es muy probable que el dólar cobre un especial atractivo como activo refugio, lo que aumentaría su demanda y, por ende, lo haría más escaso (más costoso).

En esta balanza de aportes y pesos en la variación del dólar, Olarte también resaltó el papel que juegan las remesas, las cuales han venido creciendo en el último tiempo, llegando a representar cerca de un 3 % del PIB, o unos $US 10 billones al año.

En cuanto al comercio internacional colombiano, Olarte señala que lo que ha reportado el DANE es una caída en las importaciones más agresiva que la de las exportaciones, lo que en parte ha impedido que la tasa suba mucho.

¿Qué se espera para el precio del dólar?

Con base en todas estas variables, los analistas consultados por este medio consideran que el dólar seguirá cotizándose por encima de la barrera de los $3.900. Aunque algunos, como Franco, sostienen que si bien pudiera registrarse un descanso en todo este ruido de alzas al inicio de esta semana, no se descarta que la tendencia se pueda revertir para que el billete verde vuelva a estar en el terreno de los $3.800.

A modo de resumen, Ojeda precisa que la cotización del dólar para esta semana dependerá, principalmente, de estos factores:

Decisiones y declaraciones de la FED.

Datos económicos recientes en EE. UU.

Precios internacionales de las materias primas.

Factores políticos y económicos locales en Colombia.

“Estas proyecciones deben ser tomadas con cautela, dado que el mercado cambiario es altamente volátil y puede reaccionar a una amplia variedad de eventos inesperados”, concluyó.

