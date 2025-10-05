Avanza estructuración del nuevo aeropuerto de Cartagena: ANI

Foto: Cortesía

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que el proyecto de Iniciativa Privada (IP) para la construcción del nuevo aeropuerto Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias (IP CACI) ha presentado avances.

Según indica el más reciente comunicado compartido por la ANI, el proyecto que se desarrollará exclusivamente con recursos privados, contempla una inversión de $6.55 billones durante las etapas de construcción y operación, sin aportes públicos, bajo una modalidad de alianza público-privada.

La agencia indica que en su primera fase, contará con una pista de 3.100 metros, una terminal de carga especializada y una terminal de pasajeros de más de 100.000 metros cuadrados, con capacidad para atender hasta 17 millones de viajeros al año. Se espera que genere más de 21.000 empleos directos e indirectos.

Actualmente, se evalúa la factibilidad presentada por el Originador, con una decisión sobre la viabilidad prevista para febrero de 2026, una vez concluyan los análisis complementarios requeridos por la Aeronáutica Civil y la DIAN.

Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, destacó que se han realizado 26 reuniones de socialización con autoridades y comunidades del corregimiento de Bayunca, lugar donde se construirá el aeropuerto, aunque lamentó la ausencia del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en estos encuentros informativos.

Sin embargo, según el comunicado, la agencia ha enfrentado dificultades para avanzar en las obras debido a la falta de respuesta de la administración municipal desde 2024 frente a solicitudes de permisos, situación que llevó a la agencia a presentar un derecho de petición para obtener un pronunciamiento oportuno y permitir la continuación de los trabajos.

