Dólar en Colombia: estos factores podrían afectar a la divisa esta semana

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar en Colombia continúa con su tendencia a la baja: el viernes pasado cerró su cotización a la baja, al registrar COP 3.874,23. Esto se traduce en una disminución de COP 18,77 frente al cierre del jueves.

Para este lunes, la Tasa Representativa del Mercado se ubica en COP 3.874,18, Es decir un 0,60 % por debajo de la del viernes. En promedio, la compra de dólares en las casas de cambio está en COP 3.763 y la venta, en COP 3.930.

Como explica Carlos Güisa, gerente de Análisis Económico y Proyectos de la CCCE, durante esta semana la divisa se mantuvo relativamente estable. “Comenzó en COP 3,908 y cerró para el día de hoy en COP 3,897. Sin embargo, sí tuvo unas oscilaciones muy leves durante la semana, porque el miércoles subió a COP 3,923, entonces ahí logró pasar la barrera a los COP 3,900, pero cerró por debajo de los COP 3,900”.

Güisa sostiene que este comportamiento refleja que el dólar sigue debilitándose o manteniéndose poco atractivo, en parte por la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que retrasó el reporte de empleo y dejó al mercado sin señales claras sobre el crecimiento económico ni las futuras decisiones de la Reserva Federal.

Por su parte, María Nuvia Pardo Ortiz, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Agraria, explica que desde su perspectiva el dólar se “abarató” y el peso ganó terreno. Esto se debe, según Pardo, a tres factores:

La Reserva Federal bajó las tasas, debilitando al dólar y favoreciendo a mercados emergentes como Colombia.

El Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25 %, lo que sostiene el interés por activos locales

La inflación está bajando, mejorando la confianza.

Sin embargo, Pardo explica que la volatilidad del petróleo afecta al peso, generando movimientos que reflejan la sensibilidad del mercado a noticias económicas y geopolíticas.

Lo que viene para el dólar

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar, pues este dependerá de factores externos, tanto nacionales como internacionales.

Según Michael Smith Ortegón Salazar, director del programa de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Colombia, “el comportamiento del dólar frente al peso colombiano para la próxima semana podría mantenerse con leves variaciones, en un rango entre COP 3.830 y COP 3.900, influido por factores como la política monetaria del Banco de la República, la evolución de la inflación, los precios internacionales del petróleo, y el contexto económico global. Los modelos de pronóstico apuntan a una ligera tendencia bajista, ubicando la TRM cerca de COP 3.832 o COP 3.860 pesos, aunque eventos externos o noticias negativas para la economía local podrían llevarlo nuevamente hacia niveles cercanos a los COP 3.900”.

Por último, de acuerdo con el grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, a nivel internacional, la dinámica del dólar podría verse afectada por los discursos de varios miembros de la Reserva Federal y la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de septiembre. Por otro lado, a nivel nacional, el dólar estará condicionado por posibles monetizaciones adicionales del Ministerio de Hacienda. Además, el DANE presentará las cifras de exportaciones hasta agosto, información clave para analizar los flujos de dólares en el país.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.