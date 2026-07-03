Bogotá produce lo mismo que 23 departamentos juntos: radiografía del PIB 2025

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Bogotá produce lo mismo que los 23 departamentos menos grandes del país juntos. Esa frase resume, mejor que cualquier gráfico, la estructura económica de Colombia en 2025.

Según las cifras del DANE publicadas este viernes, el Producto Interno Bruto nacional llegó a COP 1.852 billones a precios corrientes. Bogotá aportó COP 471 billones (el 25,4 % del total), seguida por Antioquia con COP 277 billones y Valle del Cauca con COP 180 billones.

Al sumar las seis economías más grandes (completadas por Santander, Cundinamarca y Atlántico), se concentra el 67,3 % del PIB del país. El otro tercio se reparte entre 27 departamentos.

Pero los grandes titulares sobre concentración no cuentan la historia completa. En los datos hay movimientos más sutiles, tendencias de veinte años y paradojas que vale la pena rastrear.

La trampa petrolera: cuando el auge no dura

Quizás la historia más llamativa de las últimas dos décadas no está en Bogotá ni en Antioquia. Está en los departamentos que alguna vez apostaron todo al petróleo y hoy pagan las consecuencias de esa apuesta.

Meta es el caso más claro. En 2005 producía COP 7,95 billones. En 2011, con el auge petrolero en pleno, saltó a COP 35,74 billones. Siguió creciendo hasta COP 55,68 billones en 2022. Y desde entonces, prácticamente se congeló: en 2025 produce COP 55,91 billones, un aumento de apenas COP 228.000 millones en tres años, mientras la inflación erosionó el valor real de esas cifras.

La Guajira muestra el lado más duro de esa historia. Llegó a COP 22,88 billones en 2022, impulsada por el carbón y la energía eólica. En 2025 produce COP 17,75 billones, una caída del 22 % en solo tres años. Su tasa de crecimiento en 2025 fue de -1,6 %, una de las peores del país. Y su PIB per cápita, que alguna vez pareció prometedor, hoy está en COP 16,6 millones, por debajo del promedio nacional de COP 34,9 millones.

Casanare ofrece la paradoja más interesante. En términos absolutos creció (de COP 7,84 billones en 2005 a COP 23,66 billones en 2025, un aumento de tres veces), pero su participación en el PIB nacional cayó de 2,3 % a 1,3 % en dos décadas. Y en 2025 registró el peor desempeño de todos los departamentos: una contracción de -2,2 % en términos reales. El departamento que en 2012 tenía el PIB per cápita más alto de Colombia (COP 41,8 millones por habitante) hoy produce COP 50 millones per cápita, pero en un entorno donde ese número ya no destaca tanto frente a un Bogotá que llegó a COP 59,3 millones.

Con el lente puesto en la distancia, la lección que dejan los tres territorios es la misma: los departamentos que construyeron su economía sobre recursos extractivos crecieron rápido cuando los precios del petróleo y el carbón subían, y frenaron (o retrocedieron) cuando bajaron.

Sin diversificación productiva, el ciclo de los commodities se convierte en el ciclo del departamento entero.

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Los que ganaron terreno

Mientras el debate público suele concentrarse en la concentración histórica alrededor de Bogotá-Medellín-Cali, hay un ganador silencioso en veinte años de datos: Cundinamarca.

En 2005, Cundinamarca aportaba el 5,8 % del PIB nacional. En 2025 llegó al 6,3 %. Puede parecer pequeño, pero en una economía que tiende a la concentración, ganar medio punto porcentual de participación en dos décadas mientras se compite contra Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca es un movimiento significativo. El departamento pasó de producir COP 19,54 billones a COP 117 billones, más que sextuplicando su tamaño en veinte años.

¿La razón? Su vocación industrial y agropecuaria combinada con la proximidad a Bogotá y la instalación de parques industriales en municipios como Funza, Tocancipá y Facatativá (que el DANE identifica como los municipios secundarios más productivos del país en actividades industriales) creó un corredor productivo que absorbió parte de la demanda que la capital no puede satisfacer internamente.

Tolima también tiene su historia. Pasó de una participación de 2,3 % a 2,2 % en dos décadas (una variación mínima en porcentaje), pero su tasa de crecimiento en 2025 fue de 3,0 %, empatando con Antioquia y siendo uno de los doce departamentos que superaron el promedio nacional de 2,6 %. Una economía que no aparece en los grandes titulares, pero que viene acelerando.

Bogotá: quintuplicó su tamaño, pero cayó participación

Un matiz importante para leer las cifras de la capital: la participación de Bogotá en el PIB nacional, lejos de crecer al nivel de los cerros, bajó levemente en veinte años. En 2005 era del 26,6 %. En 2025 llegó al 25,4 %.

Eso no significa que Bogotá haya perdido poder económico (pasó de producir COP 89,83 billones a COP 471,20 billones, más que quintuplicando su tamaño). Pero sí significa que el resto del país creció, en promedio, a un ritmo ligeramente mayor. El problema es que ese crecimiento también estuvo concentrado: lo jalaron Cundinamarca, Antioquia, Santander y algunos departamentos cafeteros, no los territorios más pobres.

En términos per cápita, la historia de Bogotá sí es de aceleración sin freno: de COP 13,4 millones por habitante en 2005 a COP 59,3 millones en 2025. Más que cuadruplicó el ingreso por persona. Solo Casanare (con mucha menos población) está cerca de ese nivel.

Valle del Cauca: la tercera economía que pierde participación

La otra cara de la moneda es Valle del Cauca. La tercera economía del país producía el 10,2 % del PIB en 2005. En 2025 bajó al 9,8 %. En veinte años perdió casi medio punto porcentual de participación, mientras sus vecinas crecían más rápido.

Vale señalar que no está en crisis, todo lo contrario, su tasa de crecimiento en 2025 fue positiva, aunque inferior al promedio nacional, sino que la transformación industrial y de servicios que han logrado Bogotá, Antioquia y Cundinamarca no tuvo un equivalente igualmente fuerte en el departamento que tiene el tercer puerto más importante del país.

977 municipios por debajo del promedio

El DANE publicó también datos a nivel municipal para 2024, y ahí aparece quizás el dato más revelador de todo el informe: de los 1.122 municipios del país, 977 están por debajo del promedio de valor agregado. Las 32 ciudades capitales concentran el 52 % del valor agregado nacional.

Eso significa que la Colombia que produce alimentos, carbón, petróleo, ganado y frutas (la Colombia rural que aparece en las fotografías del campo) genera menos de la mitad del valor económico del país, medido de la manera convencional.

Puerto Gaitán, en Meta; Becerril, en el Cesar; Barrancas, en La Guajira: municipios que mueven millones de toneladas de recursos naturales y que, sin embargo, no aparecen en los mapas del bienestar.

El DANE los identifica como los municipios con mayor vocación primaria del país. Sus habitantes tienen PIB per cápita relativamente altos en papel, pero esa riqueza suele viajar hacia las capitales (o hacia el exterior) antes de convertirse en servicios, infraestructura o calidad de vida local.

El per cápita: la otra geografía del país

La fotografía del PIB per cápita reorganiza completamente el mapa. Los departamentos con mayor producción por habitante en 2025 son Bogotá (COP 59,3 millones), Casanare (COP 50 millones), Santander (COP 49,6 millones), Meta (COP 48,4 millones) y San Andrés (COP 43,2 millones). Ninguno de los cinco es costero caribeño, ninguno es del Pacífico, ninguno es amazónico.

Sin embargo, un PIB per cápita alto tampoco garantiza, por sí solo, mejores condiciones de vida. En varios territorios buena parte de esa riqueza proviene de actividades extractivas o altamente concentradas, cuyos beneficios no siempre permanecen donde se generan.

En el otro extremo: Vichada con COP 8,9 millones por habitante, el más bajo del país. Guainía con COP 11,3 millones, Vaupés con COP 11,8 millones. Sucre con COP 14,7 millones y Chocó con COP 14,3 millones.

La brecha entre Bogotá y Vichada en términos per cápita es de 6,6 veces. En 2005 era de 3,4 veces. La desigualdad territorial no se cerró en veinte años; al contrario, se amplió.

Ese es el número que el PIB agregado, al producir la suma de todo, esconde al calcular el promedio.

El PIB permite medir dónde se produce la riqueza. Mucho menos dónde termina viviendo el bienestar. Por eso un departamento puede escalar posiciones en el mapa económico y seguir acumulando rezagos en pobreza, empleo formal o acceso a servicios.

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