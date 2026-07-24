CAF dispone un mínimo de USD 9.000 millones para el desarrollo de Colombia entre 2026 y 2030

Presidente electo, Abelardo de la Espriella, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto: Cortesía

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CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) destinará USD 9.000 millones para impulsar el desarrollo de Colombia en el periodo 2026-2030. Dentro de esta cifra ofrece USD 1.200 millones para alcaldías y gobernaciones.

Así lo anunció Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la institución, en un encuentro con el presidente electo Abelardo de la Espriella, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro designado de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Esta cifra es el piso, mas no el techo, aseguró Díaz-Granados, por lo que la cifra podría ser superior.

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Para la CAF, este momento político de la región presenta una oportunidad para integrar la región andina y es esencial para el crecimiento del sector privado. “Hoy buscamos realizar el bloque andino”, en palabras del presidente ejecutivo de la entidad.

A su turno, De la Espriella respondió que es la decisión de la CAF trasciende lo financiero, porque “es un voto de confianza en Colombia, en el rumbo que el país necesita”.

¿Cómo será el financiamiento?

El paquete financiero es la apuesta más ambiciosa que CAF ha hecho en Colombia, así lo define la entidad. Este se estructura en cuatro grandes ejes:

Seguridad energética: Un sistema moderno, confiable y diversificado que aproveche de forma responsable los recursos naturales. Este esfuerzo podrá abarcar el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, la modernización y expansión de las redes de transmisión y distribución. Infraestructura para la productividad: Con proyectos de transporte, logística y conectividad digital que integren territorios, reduzcan costos, amplíen el acceso a mercados y vinculen a las regiones más apartadas con las dinámicas nacionales e internacionales. Aplicará para los corredores de transporte y logística —incluidos proyectos viales, de transporte multimodal, férreo, fluvial y de movilidad urbana—. Prosperidad e inclusión social: Con este este eje se acompañará el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y las instituciones de justicia, junto con inversiones en salud, educación, formación de capacidades y acceso a servicios esenciales, como agua y saneamiento y vivienda digna, que amplíen las oportunidades y fortalezcan la inclusión social. Presencia y fortalecimiento territorial: Para que departamentos, distritos y municipios puedan conducir su propio desarrollo, combinando financiamiento, asistencia técnica y conocimiento. Uno de los énfasis de este eje es reducir las brechas históricas entre territorios y llevar la inversión donde las necesidades son mayores.

Colombia es país fundador de CAF y ha mantenido con la institución una relación ininterrumpida de cooperación y financiamiento por más de cinco décadas.

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