De la Espriella moverá la junta de Ecopetrol: Jorge Mario Velásquez es el primer movimiento

El nombramiento deberá ser aprobado por la Asamblea de Accionistas y marca un giro en el gobierno corporativo de la petrolera. Foto: LUIS ANGEL

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El presidente electo Abelardo de la Espriella empezó a mover una de las fichas más sensibles de su próximo gobierno. A menos de dos semanas de posesionarse, anunció que propondrá a Jorge Mario Velásquez, expresidente de Grupo Argos, como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, una decisión que anticipa los primeros cambios en el gobierno corporativo de la compañía más importante del país.

El anuncio lo hizo durante un encuentro en la Universidad EIA, acompañado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y representantes de CAF.

Aunque el nombramiento deberá surtir el procedimiento previsto en los estatutos de Ecopetrol y ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas, el mensaje es claro. El Estado conserva la mayoría accionaria de la petrolera y, en la práctica, el Gobierno tiene una influencia determinante sobre la conformación de su máximo órgano de administración.

No se trata únicamente de un relevo de nombres. Ayer, precisamente, Ecopetrol comunicó ajustes en el gobierno interno para estabilizar su dirección, reorganiza su junta directiva y busca recuperar confianza en medio de un panorama financiero y corporativo mucho más complejo que el de hace apenas unos años.

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Velásquez llega con una trayectoria poco común en el empresariado colombiano. Ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, complementó su formación con estudios especializados en Inglaterra, el CEO’s Management Program de Kellogg School of Management, el programa Supply Chain Strategies de Stanford University y el programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes.

Su historia profesional está prácticamente ligada a una sola organización. Entró a Cementos Argos como practicante a mediados de la década de 1980 y permaneció allí durante más de cuatro décadas. En ese tiempo pasó por la vicepresidencia de Logística, la gerencia de Cementos del Nare, la presidencia de Cementos Paz del Río, la vicepresidencia regional Caribe, la presidencia de Cementos Argos y, finalmente, la presidencia de Grupo Argos.

Cuando dejó ese cargo, en marzo de este año, entregó un grupo empresarial muy distinto al que recibió diez años atrás. Bajo su administración, Grupo Argos simplificó su estructura societaria, redujo la deuda neta consolidada desde COP 13,3 billones hasta niveles cercanos a cero y elevó la utilidad neta consolidada desde COP 0,6 billones hasta COP 4,3 billones. El relevo quedó en manos de Juan Esteban Calle, quien asumió la presidencia el pasado 1 de abril.

A esa experiencia ejecutiva se suma una extensa trayectoria en juntas directivas. Ha integrado los órganos de gobierno de Cementos Argos, Celsia, Odinsa, Grupo Sura, Summit Materials, Fundación Grupo Argos, Proantioquia y el Consejo Superior de la Universidad EIA, además de participar en distintos gremios empresariales.

Su eventual llegada tampoco ocurre en cualquier Ecopetrol. La empresa acaba de iniciar una nueva reorganización de su cúpula. Ricardo Roa retomará formalmente la presidencia el próximo 27 de julio, pero solo permanecerá cuatro días antes de que Carlos Hurtado Parra vuelva a asumir el cargo de manera encargada mientras la junta adelanta el proceso para seleccionar un presidente en propiedad.

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Los cambios también alcanzaron al máximo órgano de administración. Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño renunciaron a la junta directiva con efecto a partir del 31 de julio. Tras esas salidas, Luis Felipe Henao asumió la presidencia del órgano y Hildebrando Vélez la vicepresidencia, mientras la compañía prepara una nueva Asamblea General de Accionistas para completar nuevamente los nueve integrantes que establecen sus estatutos.

Quien llegue a esa junta heredará una agenda exigente. Ecopetrol continúa siendo la empresa más grande del país, pero también enfrenta desafíos que van desde la caída de la producción de gas y la necesidad de fortalecer sus reservas hasta la definición de su estrategia de transición energética y el manejo de una estructura financiera cada vez más observada por el mercado.

Los resultados más recientes reflejan parte de ese escenario. En el primer trimestre de 2026, la petrolera reportó utilidades por COP 2,9 billones, 7,7 % menos que un año atrás. Los ingresos descendieron 8,7 %, hasta COP 28,6 billones, mientras la producción cayó 2,7 %, aunque la refinación alcanzó las cargas más altas de los últimos 26 años y el Ebitda aumentó 1,5 %, con un margen de 47 %.

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Pese a ese contexto, la compañía recibió en junio una señal favorable desde los mercados. S&P Global Ratings mantuvo su calificación internacional en BB-, con perspectiva estable, y destacó el fortalecimiento de la liquidez, el refinanciamiento de deuda y unos indicadores de apalancamiento que considera sólidos. Al mismo tiempo, advirtió que una menor producción, tasas de reposición de reservas inferiores al 100 % o una política que privilegie el pago de dividendos sobre la inversión podrían deteriorar ese perfil crediticio.

La lectura desde otra agencia fue distinta. En abril, Moody’s rebajó la calificación de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambió su perspectiva a negativa. La firma explicó que percibe un menor respaldo del Gobierno hacia la petrolera, advirtió que los retrasos en los pagos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) afectan la visibilidad del flujo de caja y señaló que los recientes cambios en la alta dirección y en la junta refuerzan la percepción de una mayor influencia política sobre la empresa.

En ese escenario, la junta directiva adquiere un papel todavía más relevante. Además de supervisar la gestión de la administración, ese órgano define la estrategia corporativa, aprueba las principales decisiones de inversión y orienta el rumbo de una empresa que sigue siendo determinante para las finanzas públicas, el mercado de capitales y la seguridad energética del país.

La eventual llegada de Jorge Mario Velásquez representa, así, mucho más que la incorporación de un reconocido ejecutivo al máximo órgano de administración. También constituye una de las primeras señales sobre el tipo de gobierno corporativo que buscará impulsar Abelardo de la Espriella en Ecopetrol desde el inicio de su mandato.

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