Carlos Emilio Betancourt es el nuevo director de la DIAN tras la salida de Llinás

Carlos Emilio Betancourt es el nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Actualmente se desempeña como Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Betancourt es economista con 36 años de experiencia y experto en economía pública de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado especialmente en proyectos sobre estadísticas y modelos de finanzas públicas, además de temas relacionados con conflicto armado, pobreza, exclusión social, entre otros.

Luis Eduardo Llinás renunció la semana pasada a la DIAN, entidad que lideró durante diez meses, como director encargado.

Con el nuevo nombramiento, la DIAN ya ha tenido cuatro cabezas: Luis Carlos Reyes, Jairo Orlando Villabona, Llinás (aunque nunca fue nombrado en propiedad) y Betancourt.

Llinás también se va de la UIAF

De acuerdo con información de Blu Radio, Llinás también renunció a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El presidente Petro ya aceptó la renuncia.

Llinás había asumido la dirección de la UIAF en septiembre de 2022. Ahora queda a cargo Jorge Arturo Lemus, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda, tiene como función principal revisar la información que reciben de bancos, aseguradoras, casas de cambio y otras instituciones para encontrar movimientos de dinero que puedan estar relacionados con actividades ilegales, como lavado de activos u otros delitos relacionados.

Carlos Emilio Betancourt y Jorge Lemus asumen así roles fundamentales con la expectativa de fortalecer la lucha contra delitos financieros y la transparencia en el manejo de recursos públicos y privados.

