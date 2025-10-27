Las startups colombianas que más valen, más pesan y más resisten

Rappi es la primera en el ranking. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante años, el éxito de una startup en Colombia se medía por la cantidad de rondas de inversión o la fama que lograba en redes. Hoy, el termómetro cambió. Por primera vez, un ranking mide no solo las cifras financieras, sino también el peso real de las marcas que han logrado posicionarse en la mente del consumidor y en el radar de los inversionistas.

El ranking, elaborado por Mitte en alianza con BrandValorum, revela qué compañías jóvenes y tecnológicas están construyendo marcas capaces de sobrevivir a la volatilidad del mercado.

En lo más alto aparecen Rappi, Habi, Addi, Bold y La Haus, seguidas por nombres que ya suenan como parte de la cotidianidad digital: Laika, Simetrik, Chiper, Finkargo y Finaktiva.

El estudio combina dos dimensiones que suelen caminar separadas: cuánto valen las startups en números (valoración financiera) y cuánto pesan en la mente de la gente (fortaleza).

Para hacer parte del listado, las empresas debían cumplir con tres condiciones básicas:

Tener menos de diez años de existencia y haber nacido en Colombia.

Basar su crecimiento en tecnología e innovación sostenida.

Haber recibido inversión de capital de riesgo.

🎖️ Ranking

1. Rappi

2. Habi

3. Addi

4. Bold

5. La Haus

6. Laika

7. Simetrik

8. Chiper

9. Finkargo

10. Finaktiva

11. Leal

12. Sempli

13. Tul

14. Treinta

15. Ayenda

16. Cobre

17. Elenas

18. Yuno

19. Liftit

20. Melonn

21. Truora

22. Bacu

23. Foodology

24. Muncher

25. Aptuno

26. Torre.ai

27. Picap

28. Hoytrabajas

29. Morado

30. Littio

Lo bueno, lo malo y lo feo de emprender

El lanzamiento se realizó en la Universidad de los Andes con un foro que reunió a fundadores de startups como Rappi, Habi, Bold, además de actores como ColCapital y A2censo.

Lejos del tono triunfalista habitual, el encuentro fue un ejercicio de honestidad.

Los emprendedores hablaron de sus victorias (rondas históricas, expansión internacional, generación de miles de empleos), pero también de sus fracasos: decisiones apresuradas, modelos que no escalaron y crisis que casi los dejan fuera del mapa.

Hubo, incluso, espacio para reconocer lo “feo” del ecosistema: promesas incumplidas, burnout en equipos, o startups que pasaron de ser casos de éxito a ejemplos de advertencia.

Sin marca no hay negocio sostenible. La tecnología puede ser brillante y la inversión cuantiosa, pero lo que permite trascender es la capacidad de conectar con clientes, inversionistas y talento.

Panorama de los negocios

Emprender no es una idea de pocos, y la mayoría comienzan desde abajo, con nulo capital y escasos recursos humanos. En Colombia, hay cerca de 5,2 millones de pequeños negocios. Durante el primer trimestre, el número de micronegocios aumentó 8,3 % según el DANE, frente al mismo periodo del año anterior.

El panorama, sin embargo, no es alentador en el empleo y los ingresos, pese a la buena cifra de desempleo en Colombia (8,6 %).

Mientras el número de unidades económicas creció, el personal ocupado cayó 0,6 %, es decir, más negocios, pero menos gente trabajando.

En muchos casos, el micronegocio no es una empresa sino una persona. Casi una estrategia de último recurso, pues lo normal es el autoempleo sin seguridad social ni ingresos estables.

Es decir, hay más emprendedores compitiendo por un mercado más estrecho, con clientes que tienen menos dinero en el bolsillo, aunque con intención de gasto por la disminución de tasas de interés.

La dinámica se envuelve en negocios fáciles de montar, como es la venta de productos, pero también los más frágiles, pues al requerir poca inversión, también tienen menos protección ante la alta competencia y posibles caídas de ventas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.