Récord histórico de remesas en julio: ¿qué tanto pesan en la economía?

En julio de 2025, los colombianos que viven en el exterior enviaron al país US$1.158,36 millones en remesas, según cifras preliminares del Banco de la República.

El monto de remesas de julio representa un crecimiento de 15,1 % frente al mismo mes de 2024 y se ubicó 6,8 % por encima de junio de este año. Con este resultado, los giros acumulados entre enero y julio superan los US$7.500 millones, un aumento cercano al 14 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El dinamismo de este flujo de divisas confirma la tendencia de crecimiento sostenido que han mostrado las remesas en los últimos años y que las ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso externo para el país.

El peso de las remesas en la economía colombiana

Según un estudio del Banco de la República publicado en octubre de 2024, las remesas alcanzaron ese año el 2,8 % del PIB, el nivel más alto desde que hay registros, cuando una década atrás apenas representaban el 1,1 %.

Además, en 2023, los giros superaron por primera vez los US$10.000 millones y llegaron a representar el 3,6 % del ingreso disponible y el 3,9 % del consumo de los hogares.

El Banco de la República estima que el número de personas que reciben remesas en Colombia pasó de menos de un millón en 2016 a 2,1 millones en 2024.

Para estos hogares, los giros enviados por familiares en el exterior representan un ingreso que ayuda a enfrentar situaciones de desempleo o a financiar gastos esenciales. Buena parte de estos recursos se destina al sostenimiento del hogar, la educación de los hijos y la inversión en vivienda, ya sea para uso propio o como fuente adicional de ingresos.

Estados Unidos y España concentran la mayoría de emigrantes colombianos y, en consecuencia, son los principales orígenes de estas transferencias.

