Deuda internacional: esta es la situación de los países en desarrollo

La deuda a nivel global no deja de crecer y el panorama no parece mejorar. Entre 2022 y 2024 los países en desarrollo pagaron USD 741.000 millones más “en concepto de capital e intereses de su deuda externa”. Según el reporte de deuda internacional 2022-2024 elaborado por el Banco Mundial (BM), esta es la mayor diferencia en al menos 50 años.

Algunos de estos países priorizaron reestructurar o renegociar la deuda existente con la intención de reducir los altos niveles de endeudamiento. “Intentaron aliviar las presiones fiscales y mejorar la sostenibilidad a largo plazo”, sostiene el reporte.

No obstante, el contexto que acompañó estas restructuraciones no fue el más favorable. Los nuevos préstamos de bancos comerciales fueron disminuyendo debido a las condiciones críticas del mercado, pues las tasas de interés se mantienen elevadas luego de la pandemia, haciendo más difícil la financiación en términos comerciales.

“Estándares de préstamo más estrictos y una mayor aversión al riesgo entre los bancos limitaron aún más el acceso a esta fuente de fondos”, rectifica el BM.

Según el reporte, a pesar de la compleja situación, se logró manejar la deuda en 2024. El alcance máximo de las tasas de interés y la reanudación de las operaciones de los mercados de bonos fueron factores fundamentales para que muchos países en desarrollo pudieran ejecutar esa restructuración de la deuda, alcanzando un total de USD 90.000 millones.

Sin embargo, Indermit Gill, vicepresidente de Economía del Desarrollo del Banco Mundial, afirma que los países en desarrollo no están fuera de peligro a pesar de la ligera mejora de su situación financiera.

“Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”, sostiene Gill.

¿Cuáles han sido las dinámicas de la deuda?

El Banco Mundial asegura que en los últimos diez años la acumulación de deuda de los países en desarrollo se ha venido distanciado del crecimiento económico. La deuda ha crecido más rápido que las exportaciones, y el comercio parece no despegar. Además las condiciones financieras “más estrictas” y la incertidumbre política han hecho que el espacio fiscal sea cada vez más reducido.

En esta situación, “los costos crecientes del servicio de la deuda están absorbiendo una porción de los ingresos públicos”, lo que podría desencadenar en una disminución del gasto en salud, educación e infraestructura.

Dentro de lo analizado, las altas cargas de la deuda también están relacionadas con una debilidad a nivel institucional. Esto quiere decir que, cuando la estructura de un país en desarrollo no es tan fuerte y no se adapta fácilmente a los ajustes, enfrenta mayor vulnerabilidad y menor flexibilidad fiscal.

Las dinámicas de la deuda aún sufren los efectos de la pandemia

Por último, en cuanto a la dinámica de la deuda, se observa que existe una divergencia entre los promedios regionales del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y las dinámicas “de carga de la deuda externa”.

Según el informe, antes de 2020, la mayor parte de las regiones experimentaron un crecimiento estable del PIB junto con una acumulación acelerada de deuda externa, pero la crisis económica que trajo la pandemia rompió ese equilibrio.

El Banco Mundial aseguró que el crecimiento se debilitó en casi todas las regiones con países en desarrollo durante 2019 y tuvo una contracción bastante marcada en el 2020. A pesar de la recuperación de la producción en 2021, el BM afirma que la recuperación sigue siendo desigual.

