Día sin IVA, impuesto a iglesias y otros temas de reforma que fueron conciliados

Luego de una larga jornada de debates, en Colombia ya se aprobaron los detalles de la reforma tributaria. Hay que recordar que la mayoría de los cambios en la tributación del país ya habían sido aprobados tras su tránsito en el Senado y la Cámara de Representantes. Quedaban algunos pendientes, sobre los que no se había llegado a un concenso y pasaron a ser conciliados.

Este jueves finalizó esa conciliación, siendo la propuesta de gravar las actividades comerciales de las iglesias (no las relacionadas al culto) la que más generó debate. Finalmente se decidió que esos impuestos no van. Una de las promotoras de esta iniciativa, la representante Katherine Miranda, aseguró que no desistirá de insistir en esta propuesta.

Sobre el Día sin IVA, polémico por la posición del gobierno de Gustavo Petro que cree que es regresivo (beneficia más a los hogares de ingresos medios y altos), se estableció que tendrá su última fecha antes de que finalice 2022. De ahí en adelante será opcional.

Otra de las conciliaciones tuvo como protagonista a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, los cuales comenzarán a experimentar incrementos en sus impuestos. Lo que se acordó hoy es que estos gravámenes comenzarán a cobrarse a partir del primero de noviembre de 2023.

También se concilió (aprobaron) varios artículos propuestos por la Cámara de Representantes, como tarifa cero a los aranceles de insumos agrícolas, y la eliminación de ciertos beneficios tributarios sobre los dividendos de los accionistas en el país.

El Gobierno de Gustavo Petro espera que con esta reforma el país logre recaudar $20 billones al año, monto que será progresivo en la medida en que se apliquen y se endurezcan las medidas que fueron aprobadas por el Gobierno de la República.

Una discusión en la que hubo momentos de diálogo y acercamientos con los diversos actores del tejido empresarial, así como momentos de tensión en aspectos que parecían irreconciliables. Lo cierto es que, como ya se veía venir, la propuesta de reforma experimentó varios cambios, fruto de esa gran discusión que generó en el país.

Esto es parte de lo más importante que se aprobó.

