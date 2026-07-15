Dólar a $3.200: ¿por Estados Unidos, por el petróleo o por la política? Estas son las claves

Hace un año, el dólar estaba por encima de los COP 4.000. Hoy está levemente sobre los COP 3.200 y podría seguir bajando en las próximas semanas. Los analistas coinciden en que el factor interno está pesando más en la cotización de la divisa, sin descartar el plano internacional. Sin embargo, lo que abre oportunidades para unos puede significar pérdidas para otros, como los exportadores.