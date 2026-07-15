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Dólar a $3.200: ¿por Estados Unidos, por el petróleo o por la política? Estas son las claves

Hace un año, el dólar estaba por encima de los COP 4.000. Hoy está levemente sobre los COP 3.200 y podría seguir bajando en las próximas semanas. Los analistas coinciden en que el factor interno está pesando más en la cotización de la divisa, sin descartar el plano internacional. Sin embargo, lo que abre oportunidades para unos puede significar pérdidas para otros, como los exportadores.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
15 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - Andrii Zorii

Un dólar cuesta hoy, en pesos colombianos, casi lo mismo que hace siete años. Este miércoles 15 de julio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubicó en COP 3.252,11 por dólar. Para encontrar una TRM parecida hay que remontarse al 6 de mayo de 2019, cuando estaba en COP 3.240,44.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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