Dólar a $3.200: ¿por Estados Unidos, por el petróleo o por la política? Estas son las claves

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Foto: Getty Images/iStockphoto - Andrii Zorii
Un dólar cuesta hoy, en pesos colombianos, casi lo mismo que hace siete años. Este miércoles 15 de julio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubicó en COP 3.252,11 por dólar. Para encontrar una TRM parecida hay que remontarse al 6 de mayo de 2019, cuando estaba en COP 3.240,44.
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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