Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

Dólar hoy en Colombia: precio para este lunes 24 de noviembre

La divisa retrocede y vuelve al terreno de los COP 3.700, en medio de un mercado atento a nuevos datos económicos de Estados Unidos.

Redacción Economía
24 de noviembre de 2025 - 01:45 p. m.
El grueso de las expectativas espera un dólar algo más caro que el actual para el cierre de 2025l, pero lejos de los picos de 2022. Imagen de referencia.
El grueso de las expectativas espera un dólar algo más caro que el actual para el cierre de 2025l, pero lejos de los picos de 2022. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dólar en Colombia entra en la última semana de noviembre por debajo de los COP 3.800, tras varias semanas en las que la tendencia bajista llevó a la divisa a tocar su nivel más bajo en tres años.

Este lunes 24 de noviembre abrió en COP 3.790, lo que representa una caída de COP 15 frente al cierre del viernes (COP 3.805,35).

Vínculos relacionados

Aranceles: Unión Europea y Estados Unidos buscan destrabar acuerdo sobre acero y aluminio
Semana definitiva para la reforma tributaria: pese al ajuste, Gobierno llega debilitado
El secretario del Tesoro de EE. UU. niega la posibilidad de una recesión en 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 24 de noviembre se ubica en COP 3,808,77. La TRM actual disminuyó un 13,8 % (COP 609,81) frente al 24 de noviembre de 2024 y se redujo un 2,06 % (COP 79,99) en comparación con hace un mes.

Datos clave en EE. UU. para esta semana

El martes se publicarán las cifras de ventas minoristas de septiembre y el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, reportes que no se divulgaron en su momento debido al cierre del gobierno federal a comienzos de octubre.

Para el miércoles está prevista la publicación, por parte de la Reserva Federal, del último “Libro Beige” del 2025, documento que ofrece una lectura regional sobre cómo la economía estadounidense encara el cierre de 2025.

El jueves Wall Street no operará por la festividad de Acción de Gracias y el viernes la Bolsa de Nueva York funcionará solo media jornada.

El dólar al cierre de 2025

El grueso de las expectativas de bancos y centros de pensamiento estima un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

Las encuestas de Fedesarrollo indican que la tasa de cambio se moverá entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

A su turno, el Banco de la República estima una TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Dólar

Dólar hoy

Precio del dólar

Dólar a peso

Dólar a peso colombiano

TRM

TRM hoy

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.