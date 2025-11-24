Dólar hoy en Colombia: precio para este lunes 24 de noviembre

El grueso de las expectativas espera un dólar algo más caro que el actual para el cierre de 2025l, pero lejos de los picos de 2022. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images

El dólar en Colombia entra en la última semana de noviembre por debajo de los COP 3.800, tras varias semanas en las que la tendencia bajista llevó a la divisa a tocar su nivel más bajo en tres años.

Este lunes 24 de noviembre abrió en COP 3.790, lo que representa una caída de COP 15 frente al cierre del viernes (COP 3.805,35).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 24 de noviembre se ubica en COP 3,808,77. La TRM actual disminuyó un 13,8 % (COP 609,81) frente al 24 de noviembre de 2024 y se redujo un 2,06 % (COP 79,99) en comparación con hace un mes.

Datos clave en EE. UU. para esta semana

El martes se publicarán las cifras de ventas minoristas de septiembre y el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, reportes que no se divulgaron en su momento debido al cierre del gobierno federal a comienzos de octubre.

Para el miércoles está prevista la publicación, por parte de la Reserva Federal, del último “Libro Beige” del 2025, documento que ofrece una lectura regional sobre cómo la economía estadounidense encara el cierre de 2025.

El jueves Wall Street no operará por la festividad de Acción de Gracias y el viernes la Bolsa de Nueva York funcionará solo media jornada.

El dólar al cierre de 2025

El grueso de las expectativas de bancos y centros de pensamiento estima un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

Las encuestas de Fedesarrollo indican que la tasa de cambio se moverá entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

A su turno, el Banco de la República estima una TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

