Economía mundial: así se mueve el termómetro en EE. UU., mercados emergentes, Asia y Europa

El crecimiento del empleo en Estados Unidos superó las previsiones, mientras que la tasa de desempleo aumentó ligeramente en septiembre, lo que pone de manifiesto la fragilidad del mercado laboral, que está inquietando a los consumidores estadounidenses.

A pesar del sólido avance en las nóminas, el aumento del empleo no se extendió a todos los sectores. Retrasado por el cierre del Gobierno federal, el informe ofreció a los responsables de la Reserva Federal una instantánea desfasada de un mercado laboral que, más recientemente, ha experimentado un repunte en los anuncios de despidos.

Mientras tanto, la Comisión Europea prevé un crecimiento económico ligeramente más fuerte en la zona euro este año y una actividad más modesta en 2026.

En China, el gasto fiscal general registró la mayor caída desde que se empezaron a recopilar datos comparables a principios de 2021.

Estados Unidos

El crecimiento del empleo en EE. UU. superó las expectativas en septiembre, pero la tasa de desempleo siguió aumentando, lo que pone de relieve la persistente fragilidad del mercado laboral. Las nóminas aumentaron en 119.000 puestos tras el descenso registrado en agosto. Por su parte, la tasa de desempleo subió hasta alcanzar su nivel más alto en casi cuatro años. El aumento del empleo fue moderado y se debió principalmente a la contratación en los sectores de la sanidad, el ocio y la hostelería.

La confianza de los consumidores cayó en noviembre hasta uno de los niveles más bajos jamás registrados, debido al empeoramiento de la percepción que tienen los estadounidenses de su situación financiera personal. Aunque las preocupaciones de los estadounidenses por la inflación han disminuido, siguen inquietos por el alto coste de la vida y la seguridad laboral. El indicador de condiciones actuales cayó hasta un mínimo histórico. La percepción de la situación financiera personal fue la más pesimista desde 2009.

Mercados emergentes

La economía de Colombia sorprendió con un crecimiento anual del 3,6 % en el tercer trimestre de 2025, según el DANE, superando las expectativas del mercado y mostrando un repunte frente a trimestres anteriores.

El avance acumulado del año se ubica en 2,8 %, impulsado principalmente por el consumo privado y los servicios, mientras sectores como la construcción y la minería continúan en terreno negativo.

Aunque el resultado imprime optimismo sobre la meta de crecimiento cercana al 3 % para el año, los analistas advierten que el dinamismo del gasto interno sigue presionando el desbalance externo y podría moderar el desempeño en los próximos meses.

Por otro lado, la economía de México se contrajo un 0,3 % en el tercer trimestre, mientras crece la preocupación de que el malestar persista debido, en gran parte, a la incertidumbre comercial avivada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El principal lastre para la economía en el tercer trimestre fue una caída anual del 2,7 % en el sector industrial, que incluye la minería, la construcción y la manufactura.

La actividad económica de Brasil cayó ligeramente más de lo esperado en septiembre, una señal de que el crecimiento se está desacelerando debido a los costes de financiación de dos dígitos. El índice de actividad económica del banco central, un indicador del producto interior bruto, cayó un 0,24 % con respecto al mes anterior.

Mientras Trump apunta con sus cañones navales hacia la costa venezolana, en Caracas se habla de un cambio de régimen, al igual que en Wall Street, donde los especuladores están haciendo subir los precios de los bonos impagados del país.

Europa

La economía de la zona euro mantendrá su expansión moderada tras capear mejor de lo esperado la tormenta arancelaria estadounidense, según la Comisión Europea. La producción aumentará un 1,3 % en 2025, un 1,2 % en 2026 y un 1,4 % en 2027, según las previsiones de otoño del brazo ejecutivo de la Unión Europea. Se trata de una mejora con respecto a las previsiones de mayo para este año y de una ligera revisión a la baja para 2026.

Cuando la oficina de Keir Starmer se enteró de un complot para destituirlo como primer ministro, su ministra de Hacienda, Rachel Reeves, disfrutaba de una rara buena noticia. El organismo regulador que controla la política fiscal del Reino Unido y que había prometido imponer algunas decisiones muy dolorosas en los presupuestos de la semana siguiente le comunicó que las perspectivas no eran tan desastrosas como se temía. Eso le dio margen a la ministra para dejar de lado las subidas del impuesto sobre la renta que habrían roto las promesas hechas al electorado. La amenaza que acechaba a la primera ministra significaba que tendría que hacerlo.

Las exportaciones de Suiza a Estados Unidos retrocedieron en octubre en medio de la continua volatilidad en sus relaciones comerciales, antes de que se alcanzara un acuerdo la semana pasada para reducir los aranceles del 39 % impuestos por el presidente Donald Trump.

Asia

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi, partidaria de las medidas de estímulo, está a punto de dar a conocer el mayor plan de gasto desde el inicio de la pandemia, una medida que refuerza su reputación de política fiscal expansiva y pone en alerta a los vigilantes de los bonos. Su paquete de estímulo incluirá un gasto de JPY 17,7 billones (USD 112.000 millones) a través de lo que, en esencia, será un presupuesto adicional, según documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg.

El gasto fiscal general de China se desplomó en octubre, registrando la mayor caída desde al menos 2021, lo que paralizó uno de los principales motores de la inversión y el crecimiento económico. El gasto combinado de los dos principales presupuestos de China —la cuenta pública general y el libro de fondos gestionados por el Gobierno— se desplomó un 19 % en octubre con respecto al año anterior.

China está intensificando su confrontación con Japón por los comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi sobre Taiwán, y los medios de comunicación estatales amenazan con tomar importantes medidas tras las advertencias de Pekín sobre los viajes, que han suscitado el temor a represalias económicas. La disputa pone en peligro los recientes avances en las relaciones bilaterales, apenas unas semanas después de que Takaichi se reuniera con el presidente chino Xi Jinping y acordaran mejorar las relaciones.

