Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

Mercado bursátil se recupera al final de una semana volátil

Wall Street cerró semana volátil: S&P 500 subió 1 %, bonos cayeron y bitcóin rondó USD 84.000.

Agencia Bloomberg
22 de noviembre de 2025 - 12:55 a. m.
En el año corrido, el S&P ha subido 12,46 %.
En el año corrido, el S&P ha subido 12,46 %.
Foto: archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Wall Street cerró una semana caótica con un giro inesperado en las acciones tras una liquidación que sacudió algunos de los sectores más especulativos del mercado, poniendo a prueba el nerviosismo de los inversionistas después de una vertiginosa subida.

Aproximadamente 450 acciones del S&P 500 subieron, con el indicador al alza 1 %. Nvidia Corp. redujo la mayor parte de una caída que superó el 4% anteriormente. Bloomberg News informó que funcionarios estadounidenses están en conversaciones preliminares sobre la posibilidad de permitir que la empresa venda sus chips de inteligencia artificial H200 a China. El mercado recibió una dosis de esperanza cuando un funcionario de la Reserva Federal sugirió que otro recorte de las tasas aún era una posibilidad.

Vínculos relacionados

Gobierno fija nuevo estándar para la movilidad eléctrica: ¿qué cambia?
La vivienda nueva vuelve a encarecerse: precios suben casi el doble que la inflación
El endeudamiento excesivo de grandes tecnológicas aumenta el riesgo en la carrera por la IA
Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios: la nueva figura para la pesca artesanal y humedales

Esta semana se observó un resurgimiento en la volatilidad, ya que los activos preferidos de los operadores minoristas como las criptomonedas y la AI registraron fuertes fluctuaciones. La incertidumbre sobre si la Fed podrá recortar las tasas de interés también ha sacudido los mercados. Bitcóin se recuperó de sus mínimos, pero aún se encamina a su peor mes desde 2022.

Los rendimientos de los bonos cayeron, ya que el presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, ve margen para flexibilizar la política monetaria a corto plazo. Si bien los operadores aumentaron sus apuestas por un recorte en diciembre, las autoridades siguen divididas sobre si bajar las tasas de interés. La Oficina de Estadísticas Laborales canceló su informe de octubre del índice de precios al consumidor, y publicará el de noviembre el 18 de diciembre.

A pesar del repunte de las acciones, el S&P 500 seguía en fila hacia su peor mes desde marzo. Esto es inusual, dado que históricamente noviembre es un buen mes para las acciones. Para algunos operadores, la otra cara de la moneda es que esta caída podría preparar el terreno para una recuperación a fin de año.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos al 4,06 %. El dólar vacilaba. El bitcóin redujo sus pérdidas y cerró con una cotización por encima de los USD 84.000.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

  • El S&P 500 subió 1 % a las 4 p.m., hora de Nueva York.
  • El Nasdaq 100 subió 0,8 %.
  • El Dow Jones Industrial Average subió 1,1 %.
  • El índice mundial MSCI subió n 0,6 %.
  • El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió 0,8 %.
  • El índice Russell 2000 subió 2,8 %.
  • Nvidia cayó 1 %.

Divisas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot apenas registró variación.
  • El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en USD 1,1518.
  • La libra esterlina subió un 0,2 % a US$1,3105.
  • El yen japonés subió un 0,7 % a 156,40 por dólar.

Criptomonedas

  • Bitcóin cayó 3,1 % a USD 84.510,35.
  • Ether bajó 4,9 % a USD 2.736,08.

Bonos

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos al 4,06 %.
  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó un punto básico al 2,70 %.
  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó cuatro puntos básicos al 4,55 %.
  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años bajó tres puntos básicos al 3,51 %.
  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años bajó un punto básico al 4,71 %.

Materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,8 % a USD 57,95 por barril.
  • El oro spot bajó un 0,2 % a USD 4.068,26 la onza.

América Latina

Este fue el desempeño del mercado
Peso mexicano -0,5 % a 18,48 por dólar
Real brasileño estable vs USD a 5,4032
Peso chileno -1,1 % a 939,43 por dólar
Peso colombiano -1,1 % a 3807,4 por dólar
Sol peruano -0,2 % a 3,39 por dólar
S&P/BMV IPC de México +0,4 %
Ibovespa de Brasil -0,4 %
S&P IPSA de Chile +0,2 %
Colcap de Colombia +0,2 %

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Mercado bursátil

Wall Street

Finanzas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.