Mercado bursátil se recupera al final de una semana volátil

Wall Street cerró una semana caótica con un giro inesperado en las acciones tras una liquidación que sacudió algunos de los sectores más especulativos del mercado, poniendo a prueba el nerviosismo de los inversionistas después de una vertiginosa subida.

Aproximadamente 450 acciones del S&P 500 subieron, con el indicador al alza 1 %. Nvidia Corp. redujo la mayor parte de una caída que superó el 4% anteriormente. Bloomberg News informó que funcionarios estadounidenses están en conversaciones preliminares sobre la posibilidad de permitir que la empresa venda sus chips de inteligencia artificial H200 a China. El mercado recibió una dosis de esperanza cuando un funcionario de la Reserva Federal sugirió que otro recorte de las tasas aún era una posibilidad.

Esta semana se observó un resurgimiento en la volatilidad, ya que los activos preferidos de los operadores minoristas como las criptomonedas y la AI registraron fuertes fluctuaciones. La incertidumbre sobre si la Fed podrá recortar las tasas de interés también ha sacudido los mercados. Bitcóin se recuperó de sus mínimos, pero aún se encamina a su peor mes desde 2022.

Los rendimientos de los bonos cayeron, ya que el presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, ve margen para flexibilizar la política monetaria a corto plazo. Si bien los operadores aumentaron sus apuestas por un recorte en diciembre, las autoridades siguen divididas sobre si bajar las tasas de interés. La Oficina de Estadísticas Laborales canceló su informe de octubre del índice de precios al consumidor, y publicará el de noviembre el 18 de diciembre.

A pesar del repunte de las acciones, el S&P 500 seguía en fila hacia su peor mes desde marzo. Esto es inusual, dado que históricamente noviembre es un buen mes para las acciones. Para algunos operadores, la otra cara de la moneda es que esta caída podría preparar el terreno para una recuperación a fin de año.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos al 4,06 %. El dólar vacilaba. El bitcóin redujo sus pérdidas y cerró con una cotización por encima de los USD 84.000.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1 % a las 4 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió 0,8 %.

El Dow Jones Industrial Average subió 1,1 %.

El índice mundial MSCI subió n 0,6 %.

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió 0,8 %.

El índice Russell 2000 subió 2,8 %.

Nvidia cayó 1 %.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas registró variación.

El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en USD 1,1518.

La libra esterlina subió un 0,2 % a US$1,3105.

El yen japonés subió un 0,7 % a 156,40 por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin cayó 3,1 % a USD 84.510,35.

Ether bajó 4,9 % a USD 2.736,08.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos al 4,06 %.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó un punto básico al 2,70 %.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó cuatro puntos básicos al 4,55 %.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años bajó tres puntos básicos al 3,51 %.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años bajó un punto básico al 4,71 %.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,8 % a USD 57,95 por barril.

El oro spot bajó un 0,2 % a USD 4.068,26 la onza.

América Latina

Este fue el desempeño del mercado Peso mexicano -0,5 % a 18,48 por dólar Real brasileño estable vs USD a 5,4032 Peso chileno -1,1 % a 939,43 por dólar Peso colombiano -1,1 % a 3807,4 por dólar Sol peruano -0,2 % a 3,39 por dólar S&P/BMV IPC de México +0,4 % Ibovespa de Brasil -0,4 % S&P IPSA de Chile +0,2 % Colcap de Colombia +0,2 %

