El dólar en Colombia abre una semana marcada por la reunión de la Fed: ¿qué viene?

La calma que dejó el dólar en los últimos días podría ser apenas un respiro antes de una semana decisiva.

En Colombia, la divisa cedió terreno en la semana entre el 8 y 12 de septiembre y se ubicó en niveles que no se veían desde junio. Mientras tanto, en el mundo los inversionistas, el mercado cambiario afina sus apuestas frente a la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed por su sigla en inglés).

La reunión del 16 y 17 de septiembre, como indican todos los pronósticos, no solo marcará el inicio del ciclo de recortes de tasas en Estados Unidos, también pondrá a prueba la confianza en la capacidad del banco central de contener la inflación sin llevar a la economía a una recesión.

El resultado de esa cita será determinante para el rumbo del dólar en Colombia. Aunque el mercado da por descontado un recorte de 25 puntos básicos, persiste la incertidumbre sobre lo que vendrá después: si la Fed mantendrá un tono prudente o si confirmará la senda de recortes que muchos ya proyectan hasta 2026.

En ese escenario, el peso colombiano, que ha mostrado solidez frente a otras monedas de la región (con una valorización cercana al 5 % en lo corrido de 2025), volverá a ponerse a prueba frente a los movimientos de la Reserva Federal y el pulso global de los mercados.

El sube y baja del dólar

El dólar en Colombia acumuló una caída de 1,5 % en la segunda semana de septiembre, al pasar de $3.938,72 el pasado lunes 8 de septiembre a $3.894,3 el viernes 12.

Durante las cinco jornadas, la divisa se movió en un rango entre $3.960 y $3.886, rompiendo el umbral de los $3.900 y alcanzando niveles que no se observaban desde comienzos de junio.

“Durante esta semana, el USD/COP retrocedió un 1,5 % cerrando en niveles cercanos a $3.898, un valor que no se observaba desde el 4 de junio”, recordó Jhon Torres, economista y docente de la Uniagustiniana.

El experto subraya que, más allá de lo coyuntural, el quiebre de ese nivel técnico pone la atención en nuevos puntos de soporte, ahora en $3.850, mientras la resistencia se ubica en torno a $3.960.

Por su parte, Michael Smith Ortegón, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, resaltó que el peso colombiano se movió en un rango de $3.900 a $3.960 durante la semana y se benefició de la debilidad global del dólar.

“Durante la semana, el dólar se debilitó y llegó a mínimos de siete semanas, cayendo frente a monedas como el euro y el yen”, explicó.

El siguiente paso de la Fed

La semana pasada estuvo marcada por señales de enfriamiento en la economía de Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de desempleo subieron a 227.000, la inflación anual se ubicó en 2,6 % y las nóminas no agrícolas sorprendieron a la baja.

A esto se sumaron los PMI manufactureros y de servicios, que aunque permanecieron en terreno expansivo, estuvieron por debajo de lo esperado.

Para Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66, estos datos consolidan la expectativa de un cambio en la política monetaria estadounidense.

“Los últimos datos laborales en EE. UU. confirmaron una pérdida de dinamismo en la creación de empleos y un aumento en la tasa de desempleo al 4,3 %, mientras que la curva descendente de la inflación comienza a encontrar un piso, lo que entrega a la Reserva Federal espacio para iniciar su ciclo de recortes”, precisó Lama.

Este 16 y 17 de septiembre se celebrará la reunión más esperada del año por los mercados: la de la Reserva Federal.

Allí se anunciaría el primer recorte de tasas tras un largo ciclo de endurecimiento monetario, como lo señala el grueso de pronósticos de analistas. La expectativa general es de un ajuste de 25 puntos básicos, que llevaría la tasa al rango de 4,00 % – 4,25 %, aunque algunos analistas no descartan un movimiento mayor.

“Mi instinto me dice que serán 25 puntos básicos”, dijo Jack McIntyre, gestor de portafolio de Brandywine Global Investment Management, citado por Bloomberg. Para él, la clave estará en el énfasis que haga la Fed sobre el mercado laboral frente a la inflación.

El riesgo, sin embargo, es que el mercado ya ha apostado a una serie de recortes que se extenderían hasta 2026. Ese escenario ha presionado a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro, ha impulsado a las bolsas a máximos históricos y ha debilitado al dólar. Pero Jerome Powell podría moderar esas expectativas. “Si el dot plot es menos claro sobre los recortes en el primer trimestre de 2026, eso abre la puerta para un movimiento mayor en los mercados”, advirtió Gareth Ryan, de IUR Capital.

Bloomberg advierte que lo más sensible será la lectura del nuevo resumen de proyecciones económicas y del tono de Powell en su conferencia de prensa. El banco central está bajo presión: el presidente Donald Trump ha criticado reiteradamente a la Fed por “lenta” en bajar las tasas, y su asesor económico Stephen Miran podría debutar como gobernador en esta reunión, lo que añade un componente político.

Para Rodrigo Lama, de Global66, el mercado asigna hoy una probabilidad de 92,6 % a un recorte de 25 puntos básicos. “Este cambio refleja una convicción creciente de que la Fed iniciará su ciclo de relajación monetaria este mes, apoyada por la confirmación en los datos de empleo más débiles y a la espera de nuevas señales de moderación inflacionaria”, precisa.

Ecos en Colombia

En Colombia, el peso se ha fortalecido no solo por la debilidad del dólar internacional, sino también por factores propios. “Por razones internas las tasas siguen siendo atractivas y esto lleva a la fortaleza del peso colombiano”, explicó Jhon Torres, de la Uniagustiniana.

Esa rentabilidad relativa ha favorecido los flujos hacia activos locales y reforzado la apreciación de la moneda.

Michael Smith Ortegón, de la Universidad Católica de Colombia, destaca que el rumbo en el corto plazo dependerá también de variables como el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la evolución de los bonos del Tesoro en Estados Unidos.

De acuerdo con Rodrigo Lama, de Global66, en el frente local no se esperan cifras macroeconómicas de alto impacto durante esta semana.

La atención de los inversionistas estará puesta, por tanto, en la reacción de los activos colombianos frente a los datos de inflación en Estados Unidos y al resultado de la reunión de la Reserva Federal.

En lo técnico, Torres advierte que el quiebre del soporte de los $3.900 pone en la mira un nuevo nivel de referencia en $3.850.

“El dólar rompió el soporte de $3.900 y llegó a un mínimo de $3.886, ahora el soporte clave a observar la próxima semana es $3.850, mientras que la resistencia se ubica en torno a los $3.960”, puntualizó.

Así las cosas, si la Fed confirma la senda de alivio monetario que descuentan los inversionistas, el peso podría mantener su solidez. Pero si el mensaje es más cauteloso o el dato de inflación sorprende, el dólar tendría espacio para rebotar.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo proyecta que la tasa de cambio en Colombia se ubique entre $4.150 y $4.283 para diciembre de 2025. Esto implicaría una depreciación de entre 1,9 % y 5,1 % frente al promedio de 2024.

