El petróleo vive una semana de vértigo por la guerra en Oriente Medio

Los precios internacionales del petróleo cerraron la semana con un fuerte repunte, impulsados por la guerra en Oriente Medio y por las crecientes dificultades para el tránsito de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, un punto clave para el abastecimiento mundial de crudo.

El barril de Brent del mar del Norte terminó el viernes en USD 92,69, con un alza de más de 8 % frente al jueves y de 27,88 % en el acumulado semanal.

En el caso del West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, el cierre fue de US$90,90, tras subir más de 12 % en la jornada y 35,63 % en la semana.

Se trata de un aumento sin precedentes desde 2023 para el Brent y, en el caso del WTI, de un récord semanal desde que comenzaron a negociarse sus contratos de futuros en 1983.

En apenas unas sesiones, el precio del crudo se encareció en más de USD 20 por barril. Si se mira el comportamiento desde comienzos de año, la subida ya supera los USD 30.

El detonante principal ha sido la guerra en Oriente Medio, que ha paralizado buena parte de los flujos de hidrocarburos procedentes del golfo Pérsico. En particular, el mercado sigue con atención lo que ocurre en el estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20 % de la producción mundial de petróleo.

Los posibles escenarios de la guerra en Irán

Para analistas, el mercado ya no está reaccionando solo al riesgo político, sino también a impactos concretos sobre la operación del sector. Economistas de JPMorgan señalaron, en una nota citada por AFP, que el mercado está pasando de una evaluación meramente geopolítica a considerar “perturbaciones operativas tangibles”.

En la misma línea, Giovanni Staunovo, analista de UBS, explicó a AFP que “cada día que el estrecho permanece cerrado, el mercado petrolero se tensiona aún más”. Advirtió además que, como la capacidad de almacenamiento en los países del Golfo es limitada, si la situación no se resuelve pronto podrían aparecer recortes en la producción de crudo y una menor actividad en las refinerías, especialmente en Asia y Oriente Medio.

El temor a una escalada se intensificó todavía más el viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera una “rendición incondicional” de Irán. El país es uno de los productores relevantes de crudo en la región.

La tensión ya empieza a reflejarse en decisiones concretas. Según JPMorgan, Irak redujo su suministro en alrededor de 1,5 millones de barriles diarios, mientras que Kuwait estaría acercándose a sus límites de almacenamiento y cerrando gran parte de su capacidad de refinación destinada a la exportación.

Al mismo tiempo, China pidió a sus principales refinerías suspender las exportaciones de diésel y gasolina, de acuerdo con Bloomberg. Y el jueves, el gobierno de Estados Unidos autorizó por un mes la entrega a India de petróleo ruso sometido a sanciones, en medio de los problemas de abastecimiento que enfrenta Nueva Delhi por el conflicto.

Desde Washington también se anunció que la Armada estadounidense escoltará a los buques mercantes que intenten cruzar el estrecho de Ormuz “tan pronto como sea razonable”, según dijo el secretario de Energía, Chris Wright. Sin embargo, analistas de Eurasia Group advirtieron que eso podría ayudar a reactivar el tránsito, pero no devolverlo a los niveles previos a la guerra.

Aun así, no todos ven un escenario inmediato de desabastecimiento. Jason Gabelman, de TD Cowen, consideró que la reacción del mercado ha sido hasta ahora “moderada” gracias a “unos inventarios saludables” que, según dijo, podrían cubrir hasta un mes de cierre del estrecho de Ormuz.

