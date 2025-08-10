El precio de los alimentos subió en el mundo durante julio: estas son las razones

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) es una referencia de los precios mundiales de los productos alimenticios y registró un promedio de 130,1 puntos en julio de 2025.

Los resultados se traducen en un aumento del 1,6 % desde junio, fundamentalmente como resultado del alza de los precios internacionales de algunos renglones.

El dato también es mayor cuando se compara con el de julio de 2024, pues la diferencia es de 7,6 %. Pese a los incrementos, el índice se mantiene un 18,8 % por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022.

Dicha información contrasta con el panorama colombiano, pues las cifras de inflación recién se conocieron el pasado viernes. El panorama es un poco mejor en el país, pues el precio de los alimentos subió un 4,94 % frente a julio de 2024 y un 0,82 % con respecto al mes de junio del mismo año, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

🍽️ El panorama de la comida en el mundo

La medición permite tomarle el pulso a los precios internacionales de un conjunto de productos alimenticios comercializados a escala mundial.

En julio, la FAO reporta que los aumentos registrados en la carne y los aceites vegetales contrarrestaron con creces los descensos en los índices de los cereales, productos lácteos y el azúcar.

🌾 Cereales

El índice de precios de los cereales se situó en un promedio de 106,5 puntos, esto es, un 0,8 % menos que en junio.

La disminución de los precios del trigo y el sorgo compensó los aumentos del maíz y la cebada.

Lo que explica la caída del trigo son las nuevas cosechas estacionales del hemisferio, aunque las condiciones adversas por la primavera en algunas partes de América septentrional sustentaron los precios, en cierta medida.

Por su parte, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz cayó un 1,8 %, como resultado de la abundante oferta para la exportación y la débil demanda de importaciones.

En Colombia ese cereal bajó un 0,73 % en el último mes y un -4,23 % entre julio de 2024 y 2025.

La situación internacional del arroz le ha puesto mayores presiones al mercado colombiano porque, aunque las importaciones son bajas, los arroceros alertan de la entrada del grano por contrabando.

Lo anterior, sumado a una fuerte oferta y una demanda que no crece al mismo ritmo, llevó a los productores nacionales a estar al borde de la quiebra. Por eso el gremio salió a paro durante 11 días, que finalizó con una resolución que fija un precio de compra mínimo.

🪔 Aceites vegetales

Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales de la FAO fue el más alto en los últimos tres años. El promedio registrado fue de 166,8 puntos en julio, lo que representó una brusca subida del 7,1 % respecto del mes anterior.

En Colombia, el DANE reporta que el incremento del rubro en el último año está muy por debajo del mensual de la FAO, con 4,73 %.

El aumento global obedeció a la subida de las cotizaciones de los aceites de palma, soja y girasol. Los precios del aceite de palma subieron por la gran demanda mundial y la mejora de la competitividad, mientras que los del aceite de soja se vieron apuntalados por las expectativas de una firme demanda por parte del sector de los biocombustibles.

Los precios del aceite de girasol también ascendieron debido a la creciente escasez de suministros para la exportación en la región del Mar Negro.

Por el contrario, los precios del aceite de colza disminuyeron con la llegada de suministros de cosecha reciente en Europa.

🥩 Carnes

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 127,3 puntos, lo que constituye un aumento del 1,2 % desde junio, con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico.

El incremento obedeció a la subida de los precios de la carne de bovino y ovino, que se vio favorecida por la fuerte demanda de importaciones, en particular por parte de China y Estados Unidos.

En Colombia también es la carne que más se ha encarecido, con un 0,76 % en julio y un 5,51 % anual.

Los precios de la carne de aves de corral también subieron ligeramente ante la reanudación de las importaciones por parte de los principales asociados después de que el Brasil recuperara la condición de zona libre de gripe aviar. Mientras que a nivel local descendieron un -0,21 % mensual.

Los precios de la carne de cerdo disminuyeron debido a la abundancia de la oferta y la menor demanda mundial, especialmente en la Unión Europea. Esta misma categoría también cayó el último mes en el país, con un -1,24 %.

🥛 Leche y derivados

Respecto a los productos lácteos, la FAO muestra que se redujo el índice un 0,1 % desde junio, ubicándose en 155,3 puntos, lo que representa el primer descenso desde abril de 2024.

La caída fue para la mantequilla y de las leches en polvo, como consecuencia de la abundante oferta destinada a la exportación y la atonía de la demanda de importaciones, en particular de Asia.

Sin embargo, los precios internacionales del queso siguieron subiendo, impulsados por la fuerte demanda en los mercados de Asia y el Cercano Oriente y la menor disponibilidad para la exportación en la Unión Europea.

El panorama colombiano es todo lo contrario porque el descenso de precios en julio fue solo para el queso, con un -0,66 %. Mientras que los demás lácteos se encarecieron: la leche en un 0,14 %; mantequilla, 0,08 %; y otros derivados de la leche, 0,07 %, según el DANE.

🍯 Azúcar

El índice de precios del azúcar de la FAO registró un promedio de 103,3 puntos, es decir, un 0,2 % menos que el mes anterior, continuando así la tendencia a la baja por quinto mes consecutivo.

Las expectativas de una recuperación de la producción mundial entre 2025 y 2026, sobre todo en el Brasil, la India y Tailandia, incidieron en los precios. Aunque los indicios de que las importaciones mundiales de azúcar repuntarían hicieron que el descenso fuera moderado.

Por su parte, en el mercado colombiano, el DANE reportó que si bien el renglón de azúcar y otros endulzantes subió 0,19 % en julio, la tendencia del último año es a la baja. La caída anual (entre el séptimo mes de 2024 y 2025) es de -4,24 %.

