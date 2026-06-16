El precio del petróleo baja de los 80 dólares tras acuerdo sobre reabrir el paso por Ormuz

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El precio del petróleo Brent cayó por debajo de los 80 dólares por barril por primera vez en más de tres meses, ya que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz impulsó las expectativas de una reactivación de la oferta, con los principales bancos de Wall Street reduciendo sus previsiones de precios y los índices de referencia regionales desplomándose.

El crudo Brent, de referencia mundial, cayó hasta un 4,3 %, encaminándose a su racha de descensos más larga del año. El viernes, ambas partes firmarán un acuerdo provisional en Suiza, y los operadores anticipan que este impulsará la producción en Oriente Medio y permitirá la liberación de millones de barriles de petróleo almacenados en buques cisterna en el Golfo Pérsico.

Tanto Morgan Stanley como Goldman Sachs Group Inc. redujeron sus previsiones de precios para los próximos trimestres, y este último ahora da por sentado que las exportaciones del Golfo Pérsico alcanzarán los niveles previos a la guerra a finales de julio, un mes antes de lo previsto.

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Las señales más claras del impacto a corto plazo se hicieron patentes en los índices de referencia de Oriente Medio, donde la estructura del mercado se ha desplomado en los últimos días debido a las expectativas de una mayor oferta y a las reiteradas ofertas de venta de crudo por parte de los productores del Golfo.

El índice de referencia de Dubái se encaminaba a cerrar con su mayor contango —una estructura de mercado que indica un exceso de oferta— desde que los precios se desplomaron durante la pandemia.

La caída del precio del petróleo a su nivel más bajo desde principios de marzo ha borrado la mayor parte de las ganancias obtenidas durante el conflicto, aliviando las presiones inflacionarias justo cuando los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal evalúan las tasas de interés esta semana. Los precios se sitúan ahora más de un 35 % por debajo del máximo alcanzado durante la guerra.

Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas sobre cómo se implementará el pacto provisional, incluyendo preocupaciones sobre la seguridad del transporte marítimo, las normas operativas y si el punto estratégico —que transportaba aproximadamente una quinta parte del suministro de petróleo antes de la guerra— seguirá estando libre de peajes. El presidente Trump reiteró el martes que no se aplicarán peajes cuando se abra de forma permanente.

“Aún quedan muchos aspectos por negociar y persisten riesgos importantes, pero por ahora, este es un paso clave hacia la desescalada del conflicto y el aumento de las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz”, señalaron analistas de Morgan Stanley, entre ellos Martijn Rats, en una nota. “Prevemos que la producción se recuperará en un 50 % para septiembre y en un 80 % para diciembre, un poco más rápido que antes”.

La falta de detalles ha generado incertidumbre sobre la reapertura. Funcionarios del sector energético del Golfo Pérsico afirmaron haber recibido numerosas consultas de compradores sobre si el crudo podría volver a transitar por el estrecho, mientras que ejecutivos y comerciantes navieros indicaron que necesitan mayor claridad antes de comprometer buques en la ruta.

En Goldman Sachs, analistas como Daan Struyven dijeron que esperaban que el precio del Brent promediara 80 dólares en el cuarto trimestre, 10 dólares menos de lo que habían previsto anteriormente.

Según un informe de analistas de Kpler, hay unos 118 buques cisterna cargados atrapados en el estrecho de Ormuz. Estos barcos podrían zarpar en un plazo de 10 a 15 días, lo que provocaría un repunte inicial en el tráfico marítimo sin impulsar la producción regional.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz —sometido a un doble bloqueo por parte de Irán y Estados Unidos— ha interrumpido el flujo de petróleo procedente de la región, lo que ha provocado la disminución de las reservas comerciales y estratégicas. Según datos publicados el lunes, las reservas de emergencia de crudo de Estados Unidos alcanzaron su nivel más bajo desde 1983.

“Creemos que se necesitarán meses para alcanzar niveles similares a los del 27 de febrero”, señalaron analistas de RBC, entre ellos Helima Croft, en una nota, refiriéndose a la fecha anterior al inicio de la guerra. “Es posible que el pico de los flujos del Ormuz ya haya quedado atrás”.

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